Dopremljena voda za stoku u trebinjskim selima - pomoć manastira Ostrog i opštine Nikšić

Manastir Ostrog i opština Nikšić pomogli su u dopremanju vode za domaćinstva trebinjskih sela, posebno ona koja imaju stoku, jer se raspoložive auto-cisterne iz Trebinja danima koriste u gašenju požara.

Iz Gradske uprave Trebinja ističu da se na drugoj strani grada vodi jednako važna borba – obezbijediti vodu za seoska domaćinstva, posebno za ona koja imaju stoku.

Velika suša, visoka temperatura i požari koji već danima ne prestaju dodatno su otežali život mještanima trebinjskih sela. Zbog angažovanja cisterni na gašenju požara, prethodnih dana bilo je gotovo nemoguće organizovati redovnu dopremu vode domaćinstvima kojima je ona neophodna za napajanje stoke, saopšteno je iz Gradske uprave.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić zamolio je predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića da pomogne u rješavanju ovog problema, prenosi Srna.

Po blagoslovu Manastira Ostrog, u Trebinje je upućena auto-cisterna nosivosti 12 kubnih metara, koja je za samo tri dana odvezla 19 tura, odnosno 228 kubnih metara vode.

Voda je stigla do domaćinstava na širokom području – od Rapti u Bobnima, preko Baonina, Kučića, Krnjića i Podstraševice, do Zagore, Graba, Planih Dola, Mrkonjića, Branog Dola i drugih sela.

- U trenutku kada su sve naše raspoložive cisterne na požarištima, pomoć je bila neophodna kako bi se obezbijedila voda za seoska domaćinstva. Velika suša, a potom i požari koji traju danima, doveli su nas u situaciju da je bilo veoma teško organizovati dopremu vode. Zato smo zahvalni Manastiru Ostrog i predsjedniku Opštine Nikšić Marku Kovačeviću što su nam izašli u susret - ističe načelnik Odjeljenja za opštu upravu Grada Trebinja Božo Morić.

On kaže da je ova pomoć bila od ogromnog značaja i da je njome sačuvana stoka u više sela.

U danima kada se u Trebinju vodi velika borba sa vatrenom stihijom, pomoć iz Nikšića pokazala je da se solidarnost ne mjeri samo kapljicama vode, već i spremnošću da se pomogne ljudima kada je najteže.

Grad Trebinje upućuje veliku zahvalnost Manastiru Ostrog i predsjedniku Opštine Nikšić Marku Kovačeviću na pomoći koja je, u pravom trenutku, stigla do onih kojima je bila najpotrebnija.