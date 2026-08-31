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Lidl odredio termin za otvaranje u BiH, rok za prijave za posao ističe

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 21:57

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Путоказ за Лидл, њемачки трговински ланац
Foto: Pixabay/ChriskyKey

Njemački trgovački lanac Lidl intenzivirao je pripreme za početak poslovanja u BiH a prve prodavnice mogle bi biti otvorene u martu 2027. godine.

Kompanija još nije zvanično objavila datum početka rada, ali Tuzlainfo.ba, pozivajući se na nekoliko pouzdanih izvora, navodi da je već izrađen detaljan plan aktivnosti koje prethode otvaranju prodajnih objekata.

Dio ranije zaposlenih radnika na rukovodećim pozicijama započinje obuku kako bi bio spreman za organizaciju poslovanja i prijem prvih kupaca.

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Istovremeno traje veliki proces zapošljavanja prodavača i radnika na drugim pozicijama. Lidl je raspisao konkurs za prijem više od 1.000 radnika u više od 20 gradova i opština širom BiH.

Rok za prijave ističe 30. septembra, dok bi izbor kandidata trebao biti završen početkom oktobra. Nakon toga slijedi obuka novih zaposlenika u skladu s pravilima i standardima kompanije.

Završne pripreme

Po okončanju zapošljavanja i obuke uslijediće završno uređenje prodajnih objekata. Ovaj proces obuhvatiće instaliranje potrebne opreme, organizaciju prostora i punjenje prodavnica robom.

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Ukoliko pripreme budu tekle prema sadašnjem planu, Lidl bi prve kupce u BiH mogao primiti u martu 2027. godine.

Zvanična potvrda kompanije o tačnom datumu otvaranja još se očekuje.

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Tagovi :

Lidl

otvaranje

BiH

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