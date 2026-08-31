Pivare se zatvaraju, a irski gigant ograničava isporuke

Dok potrošnja piva pada, a pivare i pabovi u Velikoj Britaniji zatvaraju vrata, jedno irsko pivo bilježi snažan rast potražnje i ubrzano širi proizvodnju.

Ginis, brend nastao 1759. godine u blizini Dablina, ove godine obilježava dvije velike brojke: planiranu investiciju od milijardu evra i namjeru da do 2031. godine udvostruči proizvodne kapacitete. Time matična kompanija Diageo želi dodatno da ojača globalni rast ovog irskog brenda.

Širenje proizvodnje dolazi u trenutku kada se pivarska industrija širom Velike Britanije suočava sa ozbiljnim izazovima. Tokom 2025. godine zatvoreno je 320 pivara, dok je otvoreno svega 170, pa je sektor za godinu dana ostao bez više od 150 pogona. Istovremeno, prema procjenama britanske pivarske industrije, u prvom kvartalu 2026. godine svakog dana su zatvarana po dva paba.

Nova pivara vrijedna 600 miliona evra

Ginis je u maju otvorio novu pivaru u irskom okrugu Kilder, čiji je projekat pokrenut još 2022. godine kako bi se rasteretio glavni pogon u Dablinu.

Izgradnja je koštala 600 miliona evra, a Diageo sada planira da uloži još 400 miliona evra. Kompanija namjerava da, pored novootvorenog postrojenja, izgradi još jednu fabriku koja bi bila namijenjena povećanju proizvodnje bezalkoholnog Ginisa.

Na otvaranju prvog dijela pivare izvršni direktor Diagea Dejv Luis rekao je da potražnja za Ginisom, kao i za njegovom bezalkoholnom verzijom Ginis 0.0, raste.

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Stručnjaci dio uspjeha povezuju sa marketingom koji naglašava tradiciju i irsku kulturu, ali i sa prepoznatljivim izgledom i ukusom ovog pića.

Diageo je posljednjih godina sarađivao i sa brojnim influenserima, čime je Ginis približen mlađoj publici, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, koje su uz Veliku Britaniju jedno od najvećih tržišta za irsko pivo.

Potražnja je bila tolika da jevedeno ograničenje

Rast popularnosti je kompaniji ranije donio i neočekivane probleme.

Tokom 2024. godine Diageo je morao da ograniči nedjeljne isporuke pabovima, jer proizvodnja nije uspijevala da prati potražnju. Situacija je pokazala koliko se tržište promijenilo u trenutku kada se veliki dio pivarske industrije suočava sa padom potrošnje.

Ginis je tako postao jedan od glavnih oslonaca Diagea, iako ukupno poslovanje kompanije nije bez problema. Ukupni prihodi Diagea u prvom polugodištu iznosili su 590 miliona dolara, što je 40 miliona dolara manje nego godinu ranije.

Diageo otpušta 2.000 radnika

Kompaniju od januara vodi bivši čelnik britanskog trgovačkog lanca Tesko Dejv Luis, poznat po nadimku „Drastični Dejv“.

Pod njegovim rukovodstvom kompanija je već ukinula 2.000 od ukupno 30.000 radnih mjesta, dok su nova otpuštanja najavljena do početka septembra.

Luis je odluku obrazložio potrebom za promjenama u kompaniji.

„Naravno da to nisu dobre vijesti za sve. Ali nema nikoga u kompaniji ko kaže da je to pogrešna odluka“, rekao je Luis.

Međutim, čini se da Ginis za sada nije dio tog talasa smanjenja broja zaposlenih. Nova pivara u Irskoj otvorila je 54 nova radna mjesta, iako je riječ o visoko automatizovanom postrojenju.

Zašto baš Ginis raste dok drugi padaju?

Uspjeh ovog brenda posebno je zanimljiv zbog šire slike na tržištu. Dok se tradicionalna potrošnja piva u pojedinim dijelovima Velike Britanije smanjuje, Ginis je uspio da se pozicionira kao proizvod koji povezuje tradiciju, irski identitet i savremeni marketing.

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Brend se posljednjih godina sve više obraća mlađoj publici, a posebno tržištu Sjedinjenih Američkih Država. Društvene mreže i saradnja sa poznatim ličnostima i influenserima dodatno su proširili njegovu prepoznatljivost.

Istovremeno, kompanija je iskoristila rast interesovanja za bezalkoholna pića, pa Ginis 0.0 predstavlja važan dio budućeg širenja proizvodnje.

Zato Diageo sada ulaže dodatnih 400 miliona evra, iako kompanija istovremeno smanjuje broj zaposlenih u drugim dijelovima poslovanja.

Priča o Ginisovom uspjehu tako pokazuje i koliko se tržište piva promijenilo. Dok se dio tradicionalne pivske industrije smanjuje, pojedini brendovi uspijevaju da pronađu nove potrošače, nova tržišta i nove načine da star proizvod predstave novoj generaciji.

A Ginis, izgleda, trenutno spada među najveće pobjednike tog trenda, prenosi Telegraf.rs.