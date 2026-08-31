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Požar na Trebeviću pod kontrolom, ali sa ovom planinom se nikad ne zna

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Autor:

Aleksandra Tolj Ružić
31.08.2026 11:17

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Пожар на Требевићу.
Foto: ATV

Požar na Trebeviću, koji se razbuktao tokom vikenda, pod kontrolom je, ali su vatrogasne ekipe još uvijek na terenu i gase panjeve koji još uvijek izdimljavaju, poručio je za ATV starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin.

"Juče, od sedam ujutro do devet naveče, gasili smo panjeve. Požar je pod kontrolom, ali sa Trebevićem se nikad ne zna. Ogromna je površina, stotine duluma zemlje, ima dogorijevanja iz rupa. Nema vode, ispucala zemlja", ovako Vukadin opisuje stanje na terenu.

Podsjećamo, danima požar tinja na zapadnoj strani Trebevića i, iako ga danima gase radnici šumarstva zajedno sa vatrogascima, problem su vrtače i požari koji gore u zemlji.

"Nema opasnosti za toranj, nije ugrožen. Nama je prvenstveno zadatak da branimo objekte i sada su na terenu vatrogasci", dodao je Vukadin.

Podsjećamo, najkritičnije je bilo tokom vikenda, kada je evakuisan jedan od radnika na tornju. Trenutno požar nije vidljiv.

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Tagovi :

požar

Trebević

Istočno Sarajevo

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