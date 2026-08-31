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Uskoro novi udar na Iran, Tramp: Udarićemo ih žestoko

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31.08.2026 21:04

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Ускоро нови удар на Иран, Трамп: Ударићемо их жестоко
Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Američki predsjednik Donald Tramp obećao je u ponedjeljak nove udare na Iran nakon prve razmjene napada u posljednjih mjesec dana, dok sukob, koji se u posljednje vrijeme uglavnom sveo na ekonomsko nadmetanje, ponovo prijeti da preraste u otvorene borbe.

Iran je tokom noći ispalio rakete na dvije američke vazduhoplovne baze u Jordanu, kao odgovor na američki napad na iransko ostrvo Larak. Vašington je saopštio da je tamo gađao iranske lansere sa kojih su ispaljivane mine u Ormuski moreuz.

„Udarićemo ih žestoko“, prenio je novinar „Foks njuza“ Trampove riječi za tu televiziju.

„Biće odgovora“, dodao je Tramp.

Visoki iranski izvor rekao je za Rojters da je razmjena vatre tokom noći, prva od kraja jula, bila „ograničena i kontrolisana konfrontacija“, ali je upozorio da će Teheran žestoko odgovoriti ukoliko ponovo bude napadnut.

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Tramp je rekao da je američka protivvazdušna odbrana oborila sve iranske rakete koje su mogle da nanesu štetu, kao i da nove američke ekonomske sankcije Iranu imaju veliki efekat, objavio je „Foks njuz“.

Tramp je prethodno na društvenim mrežama objavio dva snimka na kojima se vide eksplozije na glavnom iranskom terminalu za izvoz nafte, uz poruku: „Ostrvo Harg razneseno u paramparčad!!!“

Međutim, snimci su bili generisani vještačkom inteligencijom i takav napad se nije dogodio. Iran je Trampovu objavu nazvao „smiješnom“.

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Američki potpredsjednik Džej-Di Vens rekao je novinarima da Tramp „voli malo da mijenja stvari na društvenim mrežama“ i da je na taj način „slao poruku“.

Vašington se do sada uglavnom uzdržavao od napada na najvažniju iransku naftnu i gasnu infrastrukturu, a Teheran upozorava da bi na takav potez odgovorio razornim napadima na susjedne zemlje u Persijskom zalivu.

Od kraja jula, rat koji je Tramp prije šest mjeseci pokrenuo zajedno sa Izraelom uglavnom se sveo na ekonomsko nadmetanje, pri čemu obje strane računaju da će suparničke blokade plovidbe oko Persijskog zaliva primorati drugu stranu da popusti.

POJAČAVANjE EKONOMSKOG PRITISKA

Vašington je u posljednje vrijeme pojačao napore da kazni Teheran i njegove poslovne partnere takozvanim sekundarnim sankcijama (secondary sanctions), kojima su obuhvaćene i treće zemlje koje kupuju iransku naftu.

Američki ministar finansija Skot Besent rekao je u ponedjeljak da Iran sada „udara na sve strane“ jer nove sankcije ostavljaju posljedice na njegovu već ozbiljno oslabljenu ekonomiju.

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„Šokirani su stanjem svoje ekonomije“, rekao je Besent novinarima na sastanku ministara finansija i guvernera centralnih banaka G20 u Sjevernoj Karolini.

„Mislim da vojno reaguju zato što ekonomski gube“, dodao je on.

Besent je u nedjelju rekao za Rojters da će nove sekundarne sankcije, čiji je cilj dodatni pritisak na Iran, vjerovatno biti objavljivane svake sedmice, a da će u početku biti usmjerene na banke.

SAD GAĐALE IRANSKO OSTRVO U ORMUSKOM MOREUZU

Američke snage su u nedjelju pogodile dva iranska lansera na ostrvu Larak, rekao je jedan američki zvaničnik, nakon što je primijećeno da se pripadnici Korpusa čuvara Islamske revolucije pripremaju da ispale rakete sa morskim minama u Ormuski moreuz.

U američkom napadu poginule su tri osobe, objavila je iranska novinska agencija Tasnim. Državi bliski portal „Nur njuz“ naveo je da su dvojica poginulih identifikovana kao pripadnici mornarice Revolucionarne garde.

Larak je malo ostrvo u moreuzu, nedaleko od strateški važne iranske luke Bandar Abas.

Ormuski moreuz, kroz koji u normalnim okolnostima prolazi petina svjetskih isporuka sirove nafte i gasa, praktično je blokiran od početka rata.

Američka Centralna komanda saopštila je da je izvela „ograničenu i preciznu“ akciju protiv snaga iranske Revolucionarne garde zaduženih za polaganje mina, za koje je navela da su predstavljale „neposrednu prijetnju“ u moreuzu. Drugi detalji nisu saopšteni.

Iranska državna televizija prenijela je saopštenje Revolucionarne garde da se jedan supertanker zapalio i zaustavio nakon što su ga pogodile dvije morske mine u južnom dijelu moreuza.

Američka vojska kasnije je demantovala tu tvrdnju.

PEZEŠKIJAN: IRAN I DALjE ŽELI PREGOVORE O OKONČANjU SUKOBA

Tramp je u aprilu, nakon postizanja primirja, obustavio intenzivno bombardovanje u okviru operacije „Epski bijes“ (Operation Epic Fury), a dvije strane su se u junu dogovorile o privremenom okviru za nastavak razgovora o okončanju rata.

Масуд Пезешкијан
Masud Pezeškijan
Tanjug/AP Photo/Angelina Katsanis, File

Taj dogovor, međutim, nije potrajao, što je dovelo do ponovljenih razmjena vatre, uključujući i dvije sedmice američkog bombardovanja u julu.

Tokom posljednjih mjesec dana Vašington se nadao da će blokada iranskih luka nanijeti dovoljno veliku ekonomsku štetu da primora Iran da prihvati američke zahtjeve.

Teheran, s druge strane, tvrdi da je Ormuski moreuz zatvoren i da će ponovo biti otvoren samo pod iranskim nadzorom.

Visoki iranski izvor, direktno upoznat sa procesom donošenja odluka u Teheranu, rekao je za Rojters pod uslovom anonimnosti da će uslovi u moreuzu „postati još gori“ za brodove koji budu kršili pravila prolaska koja je utvrdio Iran.

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Iranski predsjednik Masud Pezeškijan u ponedjeljak je imao pomirljiviji ton, rekavši indijskom premijeru Narendri Modiju, na marginama regionalnog bezbjednosnog skupa u Kirgistanu, da Iran i dalje želi pregovorima da dođe do rješenja.

„Vjerujemo da nastavak rata nije ni u čijem interesu, ni našem, ni regiona, niti čovječanstva“, prenijela je agencija Tasnim njegove riječi.

Tramp do sada nije ostvario ciljeve koje je postavio na početku rata – uništavanje iranskog nuklearnog programa, ograničavanje sposobnosti Teherana da napada regionalne protivnike i stvaranje uslova da Iranci svrgnu svoje vjerske vlasti.

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