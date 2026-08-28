Trajni mir ili predah: Amerikanci šalju još jedan nosač aviona na Bliski istok

Novi američki nosač aviona uskoro bi trebalo da bude upućen na Bliski istok, gdje će zamijeniti drugi brod raspoređen u regionu dok rat sa Iranom traje mjesecima.

Prema navodima Američkog mornaričkog instituta, udarna grupa nosača „USS Teodor Ruzvelt“ u narednim sedmicama trebalo bi da isplovi iz San Dijega na zapadnoj obali SAD. Riječ je o misiji koja bi trebalo da traje više od sedam mjeseci.

Taj nosač trebalo bi da preuzme ulogu „USS Džordž Vašingtona“, koji je iz Japana raspoređen prema Bliskom istoku i u region je stigao prošle sedmice.

On je ranije zamijenio „USS Abraham Linkoln“, brod koji je na moru od novembra 2025. godine i za koji su se pojavili izvještaji o veoma teškim uslovima, pa čak i pokušajima samoubistva među posadom.

„USS Abraham Linkoln“ trenutno plovi prema Tajlandu, gdje bi naredne sedmice trebalo da pristane u luku. Na brodu se nalazi oko 5.000 mornara.

Sjedinjene Američke Države od kraja februara održavaju nosač aviona u Arapskom moru za izvođenje udara na Iran. Nakon toga je prisustvo nosača zadržano i radi sprovođenja pomorske blokade iranskih luka prenosi Kliks.