Srbin preminuo u Grčkoj: Izvučen iz vode bez svijesti

Srpski državljanin preminuo nakon što je izvučen iz mora na Olimpijskoj plaži

Šezdesetdevetogodišnji državljanin Srbije preminuo je nakon što je bez znakova života izvučen iz mora u oblasti Olimpijske plaže, u grčkoj oblasti Pijerija, piše „Voria“.

Prema informacijama grčkih nadležnih službi, muškarac je iz mora izvučen u četvrtak oko podneva. Na licu mjesta mu je prvu pomoć pružio spasilac, koji je odmah započeo kardiopulmonalnu reanimaciju.

Nakon ukazane pomoći, 69-godišnji muškarac je vozilom grčke Hitne pomoći prevezen u Opštu bolnicu u Kateriniju. Ljekari su, međutim, mogli samo da konstatuju smrt.

Okolnosti tragedije biće utvrđene istragom. Preliminarnu istragu vodi Treće lučko odjeljenje Skale Katerini, u okviru Centralne lučke kapetanije Soluna.