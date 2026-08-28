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Srbin preminuo u Grčkoj: Izvučen iz vode bez svijesti

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 07:39

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Грчка застава море љетовање
Foto: Pexel/ Matheus Bertelli

Srpski državljanin preminuo nakon što je izvučen iz mora na Olimpijskoj plaži

Šezdesetdevetogodišnji državljanin Srbije preminuo je nakon što je bez znakova života izvučen iz mora u oblasti Olimpijske plaže, u grčkoj oblasti Pijerija, piše „Voria“.

Prema informacijama grčkih nadležnih službi, muškarac je iz mora izvučen u četvrtak oko podneva. Na licu mjesta mu je prvu pomoć pružio spasilac, koji je odmah započeo kardiopulmonalnu reanimaciju.

Nakon ukazane pomoći, 69-godišnji muškarac je vozilom grčke Hitne pomoći prevezen u Opštu bolnicu u Kateriniju. Ljekari su, međutim, mogli samo da konstatuju smrt.

Okolnosti tragedije biće utvrđene istragom. Preliminarnu istragu vodi Treće lučko odjeljenje Skale Katerini, u okviru Centralne lučke kapetanije Soluna.

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Grčka

Srbin

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Hitna pomoć

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