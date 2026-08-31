Sastali se Vladimir Putin i Si Đinping

Autor:ATV redakcija
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Kineski predsjednik Si Đinping i predsjednik Rusije Vladimir Putin sastali se na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju.
Kineski predsednik Si Đinping rekao je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da će, pod njihovim "strateškim vođstvom i zajedničkim naporima", temelji bilateralnih odnosa biti snažniji, uz svjetliju perspektivu, izvijestila je kineska državna novinska agencija Sinhua.
"Neizvjesnosti i nepredvidivi faktori u međunarodnoj situaciji značajno su porasli", rekao je Si, dodajući da težnja naroda ka miru, razvoju i saradnji ostaje nepromijenjena.
"Kina je spremna da sarađuje sa Rusijom i drugim zemljama kako bi ojačala snage koje predvode reformu globalnog upravljanja i unapređuju ravnopravan i uređen multipolarni svijet", rekao je Si tokom sastanka na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Kirgistanu.
Dvojica lidera razgovarala su i o međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa, navodi Reuters.
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