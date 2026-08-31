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Sastali se Vladimir Putin i Si Đinping

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Autor:

ATV redakcija
31.08.2026 17:46

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Руски предсједник Владимир Путин, лијево, гестикулира док разговара са кинеским предсједником Си Ђинпингом током самита Шангајске организације за сарадњу (ШОС) у Самарканду, Узбекистан, 16. септембра 2022. године.
Foto: Tanjug/AP/Sputnik/Sergei Bobylev

Kineski predsjednik Si Đinping i predsjednik Rusije Vladimir Putin sastali se na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju.

Kineski predsednik Si Đinping rekao je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da će, pod njihovim "strateškim vođstvom i zajedničkim naporima", temelji bilateralnih odnosa biti snažniji, uz svjetliju perspektivu, izvijestila je kineska državna novinska agencija Sinhua.

"Neizvjesnosti i nepredvidivi faktori u međunarodnoj situaciji značajno su porasli", rekao je Si, dodajući da težnja naroda ka miru, razvoju i saradnji ostaje nepromijenjena.

"Kina je spremna da sarađuje sa Rusijom i drugim zemljama kako bi ojačala snage koje predvode reformu globalnog upravljanja i unapređuju ravnopravan i uređen multipolarni svijet", rekao je Si tokom sastanka na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u Kirgistanu.

Dvojica lidera razgovarala su i o međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa, navodi Reuters.

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Vladimir Putin

Si Đinping

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