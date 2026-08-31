Иран испалио више ракета: Медији лицитирају шта су биле мете

Аутор:АТВ редакција
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Ваздушно-космичке снаге Исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) покренуле су серију лансирања балистичких ракета са више база широм Ирана, усмјерених ка америчким снагама у Персијском заливу.
Још нема потврде шта је тачно гађано, међутим, ирански Прес ТВ кратко је објавио да је Техеран испалио ракете у правцу америчких бродова у Ормуском мореузу.
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Поједини извори кажу да су мете и америчке базе у земљама у региону.
Најмање двије балистичке ракете лансиране су са базе ИРГЦ за балистичке ракете у близини Шираза на југу Ирана.
Истовремено, према другим наводима, ракете су лансиране и са више локација у Ирану, укључујући Бидканех у близини Техерана, што је забиљежено и на снимцима насталим вечерас.
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До лансирања је дошло након што су америчке снаге извеле напад на иранско острво Ларак. ИРГЦ је након тог напада саопштио да је убијено и рањено више иранских војника и цивила и поручио да ће одговорити и казнити одговорне.
Савјетник иранског преговарачког тима Сајед Мохамад Маренди након америчког напада на Ларак поручио је: "Трампов режим направио је опасну грешку".
BREAKING: Tonight, the IRGC Aerospace Force is heavily targeting air bases hosting U.S. military forces across several Persian Gulf states.— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) August 30, 2026
Ballistic missiles have been launched from multiple locations across Iran, including from Bidkaneh, near Tehran, as seen in this footage… pic.twitter.com/ijHUnIKBSs
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