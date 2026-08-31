Logo

Иран испалио више ракета: Медији лицитирају шта су биле мете

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 07:15

Коментари:

0
Иранске ракете у подземном бункеру
Фото: X

Ваздушно-космичке снаге Исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) покренуле су серију лансирања балистичких ракета са више база широм Ирана, усмјерених ка америчким снагама у Персијском заливу.

Још нема потврде шта је тачно гађано, међутим, ирански Прес ТВ кратко је објавио да је Техеран испалио ракете у правцу америчких бродова у Ормуском мореузу.

Струја

Бања Лука

Бањалуке: Ови дијелови града данас без струје

Поједини извори кажу да су мете и америчке базе у земљама у региону.

Најмање двије балистичке ракете лансиране су са базе ИРГЦ за балистичке ракете у близини Шираза на југу Ирана.

Истовремено, према другим наводима, ракете су лансиране и са више локација у Ирану, укључујући Бидканех у близини Техерана, што је забиљежено и на снимцима насталим вечерас.

Превозници

Друштво

Протест возача са Западног Балкана због ограничења боравка у Шенгенској зони

До лансирања је дошло након што су америчке снаге извеле напад на иранско острво Ларак. ИРГЦ је након тог напада саопштио да је убијено и рањено више иранских војника и цивила и поручио да ће одговорити и казнити одговорне.

Савјетник иранског преговарачког тима Сајед Мохамад Маренди након америчког напада на Ларак поручио је: "Трампов режим направио је опасну грешку".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Иран

Иран вијести

Иран најновије вијести

Америка

Коментари (0)

Више из рубрике

Украо авион и кренуо према нуклеарки

Свијет

Украо авион и кренуо према нуклеарки

13 ч

0
Саша Д. Србин побјегао из затвора у Њемачкој

Свијет

Ово је Србин којег цијела Њемачка тражи

15 ч

0
На Гугл мапама промијењен назив језера Онтарио у језеро Америка.

Свијет

Назив језера Онтарио промијењен у језеро Америка на Гугл мапама

15 ч

0
Трајект по имену 'Ахмет Хулуси Иилдирим' пристао је у ужурбаној луци у Истанбулу у Турској.

Свијет

Расте број преминулих приликом превртања трајекта: У току потрага за несталима

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

28

Нажалост, не пише нам се добро: Упозорење метео стручњака из БиХ

10

26

Борцима обезбијеђен превоз на сахрану генерала Младића

10

23

Ево због чега је Лидија Вукићевић изгубила улогу у популарној серији

10

17

Мијења се градски превоз у Бањалуци

10

12

Страдао на мјесту: Младић слетио са пута и закуцао у ограду

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима