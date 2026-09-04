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Određen iznos: Osim učenicima, novčana pomoć u Srpskoj stiže i studentima

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04.09.2026 11:13

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Foto: ATV

Osim učenicima osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj, jednokratna novčana pomoć biće isplaćena i redovnim studentima, odlučila je Vlada na današnjoj sjednici.

Odluka obuhvata studente prvog, drugog i trećeg ciklusa, koji studiraju u Republici Srpskoj.

Vlada Srpske odlučila je da iznos jednokratne pomoći iznosi 150 maraka, za šta će ukupno biti izdvojeno 4 i po miliona KM.

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"Donošenje Odluke o isplati jednokratne novčane pomoći studentima predstavlja vid finansijske pomoći studentima, sa ciljem olakšavanja troškova studiranja te unapređenja materijalnog položaja studenata", poručili su iz Vlade Srpske.

Ukupan broj studenata na koje se ova mjera odnosi je oko 30.000, a sredstva će biti isplaćena iz Budžeta za 2026. godinu.

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Tagovi :

studenti

novac

Vlada Republike Srpske

Jednokratna pomoć

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