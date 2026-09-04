Karan: Imamo potencijale koji mogu doprinijeti razvoju Srpske

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je Forum Republike Srpske o investicijama i poslovnoj saradnji za kineske kompanije, koji je otvoren danas u Banjaluci, najbolji dokaz da Srpska ima potencijale koji mogu doprinijeti njenom razvoju.

"Ovakvi forumi i privredna ulaganja u Republiku Srpsku najbolji su znak njene snage, investicija i potencijala, koje imamo da ponudimo za dalji razvoj Republike Srpske", rekao je Karan.

On je istakao značaj ovog foruma jer velika i moćna Kina ima interesovanje za Republiku Srpsku, te da to govori o tome koliko Srpska ima potencijala, kako iskorištenih tako i neiskorištenih.

Karan je naveo da Republika Srpska potencijale nudi cijelom svijetu, te podsjetio da je u Banjaluci sinoć otvorena Privredna komora Izraela u Republici Srpskoj.

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"Ranije smo imali kontakte i sa američkim i ruskim biznismenima. Sve ovo je proizvod uporne i snažene višegodišnje borbe rukovodstva Srpske da stvore ambijent da snažne ekonomije dolaze u Republiku Srpsku", izjavio je Karan novinarima.

On je napomenuo da je važno prije svega stvoriti snažan ambijent, kako bi Republika Srpska bila prepoznata kao sigurno mjesto za ulaganje, te da je politički jaka, kao i da su njene administrativne barijere takve da kapital ima snažnu prohodnost.

"Interesi su obostrani, imamo i mi njima šta ponuditi, ali i oni nama, te je ovo pravi način da politika zajedno sa privredom stvara snažnu Republiku Srpsku", istakao je Karan.

Forum Republike Srpske o investicijama i poslovnoj saradnji za kineske kompanije počeo je danas u Banjaluci u organizaciji Privredne komore i Vlade Srpske, u prisustvu brojnih republičkih zvaničnika, kineskih i domaćih privrednika.

Forum okuplja predstavnike institucija i poslovne i akademske zajednice Srpske sa predstavnicima kineskih kompanija i institucija s ciljem unapređenja međusobne privredne saradnje, predstavljanja investicionih potencijala Srpske i otvaranja novih mogućnosti za poslovna partnerstva i ulaganja.