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Ana Nikolić ulazi u Elitu: Dobiće honorar od 500.000 evra?

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04.09.2026 09:44

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Ana Nikolić pjevačica
Foto: HYPE TV/YouTube

Ana Nikolić navodno će se pridružiti učesnicima "Elite 10", koja počinje 5. septembra na televiziji Pink.

Iako je njena ranija objava o ulasku u rijaliti mnogima djelovala kao šala, sada se pojavile informacije da je pjevačica održala sastanak sa Milicom Mitrović i dogovorila uslove svog eventualnog učešća.

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Prema navodima crnogorskog voditelja Pinka Boža Dobriše, Ana je na sastanku iznijela zahtjeve koje je smatrala gotovo nerealnim, ali ih je produkcija navodno prihvatila.

Kako se tvrdi, pjevačica će za svoje učešće dobiti honorar od čak 500.000 evra, uz nekoliko posebnih pogodnosti tokom boravka u rijalitiju.

Navodno je dogovoreno da Ana ima:

Sopstvenu sobu u koju drugi učesnici ne bi mogli da ulaze bez njenog odobrenja ili poziva, ličnog šminkera i frizera koji bi joj bili na raspolaganju, privatnog kuvara koji bi joj pripremao obroke.

Iako se prvobitno pričalo da bi Ana mogla da se pojavi već prve večeri, prema navodima njen ulazak bi mogao da uslijedi nešto kasnije, kao iznenađenje za ostale takmičare.

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"Ana bježi u 'Elitu 10' da bi se spasila Raleta"

O njenom navodnom ulasku govorio je crnogorski voditelj, koji je iznio tvrdnju da Ana u rijaliti ulazi kako bi se sklonila od partnera Gorana Ratkovića Raleta.

- Ana bježi u 'Elitu 10' da bi se spasila Raleta jer je posesivan i ljubomoran. Sve mu smeta. On i kad ona uzme telefon da objavi stori, misli da se dopisuje sa drugim muškarcima - rekao je on.

Voditelj je dodao da se još uvijek navodno razmatra da li će Ana ući tokom prve nedjelje i odmah biti izabrana za vođu ili će se njen ulazak dogoditi naknadno.

"Neka me čeka krevet pored Miljane"

Ana Nikolić je prethodno sama podgrijala priče o svom ulasku u rijaliti. Ona je na Instagramu podijelila fotografiju sa Milicom Mitrović i uz nju šaljivo napisala:

- Ulazim u 'Elitu 10', samo što manje da pjevam, više da nazdravim. Kad stignem, neka me čeka krevet pored Miljane.

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Njena objava izazvala je brojne reakcije, a sada su podgrijane spekulacije o tome da bi se zaista mogla pojaviti u novoj sezoni rijalitija.

Podsjetimo, Ani ovo ne bi bio prvi susret sa rijaliti formatima. Pjevačica je 2009. godine učestvovala u prvoj sezoni "Farme", ali je imanje napustila nakon samo četiri dana.

Tri godine kasnije, 2012. godine, oprobala se i u kulinarskom takmičenju "Prvi kuvar Srbije".

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Ana Nikolić

Pjevačica

estrada

Elita 10

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