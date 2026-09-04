Lopovi upali u mjenjačnicu i ukrali sef sa parama

Mjenjačnica u Preljini bila je na meti lopova koji su u noćnim satima provalili u objekat i iz njega odnijeli kompletan sef sa oko dva miliona dinara (oko 17 hiljada evra), namijenjenih za redovno poslovanje mjenjačnice.

Pljačka se dogodila 22. avgusta, oko 2.30 časova, a prema riječima vlasnika, počinioci nisu uzeli samo novac koji su pronašli u objektu, već su uspjeli da iznesu čitav sef.

Ekonomija Cijene goriva u Njemačkoj ruše rekorde

Slučaj je odmah prijavljen policiji, koja traga za počiniocima.

Istraga je u toku, a očekuje se da nadležni organi utvrde na koji način su lopovi uspjeli da iz mjenjačnice iznesu težak sef i da li su imali pomagače.