Do manastira "Sveti Jovan Kronštatski" sada se stiže asfaltom

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Do manastira „Sveti Jovan Kronštatski“ u Koritima kod Bileće sada se stiže asfaltom.
Danas su završeni radovi na asfaltiranju 913 metara makadamskog puta. Radove je izvelo preduzeće Hercegovina putevi, a asfaltiranje su zajednički podržali Opština Bileća, Opština Gacko i bilećki privrednik Nikola Nosović.
Manastir „Sveti Jovan Kronštatski“ u Koritima izgrađen je 2008. godine i mjesto je okupljanja brojnih vjernika iz ovog kraja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Emisije
2 h0
Društvo
2 h0
Emisije
2 h0
Ostali sportovi
2 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
5 h9
Gradovi i opštine
7 h0
Najnovije
Najčitanije
16
25
16
10
16
09
16
06
15
57
Trenutno na programu