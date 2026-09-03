Do manastira "Sveti Jovan Kronštatski" sada se stiže asfaltom

Do manastira „Sveti Jovan Kronštatski“ u Koritima kod Bileće sada se stiže asfaltom.

Danas su završeni radovi na asfaltiranju 913 metara makadamskog puta. Radove je izvelo preduzeće Hercegovina putevi, a asfaltiranje su zajednički podržali Opština Bileća, Opština Gacko i bilećki privrednik Nikola Nosović.

Manastir „Sveti Jovan Kronštatski“ u Koritima izgrađen je 2008. godine i mjesto je okupljanja brojnih vjernika iz ovog kraja.