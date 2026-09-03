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Dom zdravlja u Srpskoj nudi platu od 5.000 KM i stan ljekaru specijalisti

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03.09.2026 14:48

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Доктор је највиши академски степен. Добија се преко независних истраживања и не захтијева структурисан ток рада било које врсте.
Foto: pexels/Tessy Agbonome

Dom zdravlja Ljubinje spreman je da ponudi platu od 5.000 KM i stan ljekaru specijalisti koji se odluči da živi i radi u ovoj opštini, kako bi bio riješen problem nedostatka ljekara u ovoj lokalnoj zajednici, izjavila je v. d. direktora ove zdravstvene ustanove Isidora Lugonja.

Ona je navela da se problem nedostatka kadra trenutno rješavaju angažovanjem ljekara iz penzije i dva ljekara iz Bolnice Trebinje, nakon što je 17. avgusta otkaz dala doktorica koja je radila sama više od godinu dana.

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"Problem nedostatka ljekara riješen je na taj način do 4. oktobra", rekla je Lugonja.

Ona je navela da su iz Ministarstva zdravlja, kojem se obratila, rekli da će problem biti riješen privremeno bar do Nove godine, te da se dogovori sa nekim regionalnim centrom da ustupi ljekara Domu zdravlja u Ljubinju, a da će od januara biti uvedeno sistemsko rješenje.

Lugonja smatra da bi jedno od sistemskih rješenja mogli da bude da se zakonski uvede da nakon završetka fakulteta ljekar najmanje dvije godine radi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i tek onda dobije specijalizaciju.

"Tako bi se riješilo pitanje domova zdravlja u malim lokalnim zajednicama", rekla je Lugonja.

Ona je istakla da Dom zdravlja nudi veoma dobre uslove i da je bilo zainteresovanih ljekara za dolazak u Ljubinje.

"Dajemo najveće koeficijente, uvećane pripravnosti, stimulacije od Doma zdravlja i opštine, stan. Ako dođe ljekar sa porodicom i potpiše ugovor na 10 godina, taj stan prelazi u trajno vlasništvo. Sa pripravnostima, uvećanim koeficijentom i stimulacijama doktor specijalista bi imao oko 5.000 KM platu", navela je Lugonja.

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Ukazala je da pet-šest godina vode borbu sa nedostatkom ljekarskog kadra i da su da su do prije godinu i po dana imali dva ljekara u službama porodične i hitne medicinske pomoći.

(Srna)

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Dom zdravlja

Ljubinje

Plata

ljekari

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