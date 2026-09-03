Potpisani ugovori o dodjeli milion KM za zapošljavanje u tri opštine u sastavu grada Istočno Sarajevo

Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Damjan Škipina danas je sa poslodavcima iz opština Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo potpisao ugovore o dodjeli više od milion KM, koje je obezbijedila Vlada Srpske, za zapošljavanje 128 lica.

Škipina je rekao da je za opštinu Istočna Ilidža obezbijeđeno je 611.706 KM, za Istočno Novo Sarajevo 410.000 KM, dok je za Trnovo izdvojeno 20.000 KM.

On je naveo da bi uz pomoć ovih sredstava u Istočnoj Ilidži trebalo da bude zaposleno 85 lica, u Istočnom Novom Sarajevu 41, a u Trnovu dva.

Ističući da je okviru Akcionog plana za zapošljavanje za ovu godinu Vlada Srpske izdvojila ukupno 18,5 miliona KM, Škipina je naveo da će samo na području Filijale za zapošljavanje Istočno Novo Sarajevo biti realizovana četiri miliona KM.

On je naveo da je Vlada Srpske, od 2020. do danas, kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja na području Filijale Istočno Sarajevo izdvojila ukupno 23.775.341 KM, čime je omogućeno zapošljavanje ukupno 4.045 lica.

"To govori o brizi Vlade i Zavoda za stanovništvo Srpske putem aktivnih mjera zapošljavanja. Ako pogledate procenat ljudi koji su zaposleni i ljudi koji se nalaze na evidenciji za zapošljavanje i te kako se vidi napredak i da se radi na tome", istakao je Škipina.

Ugovor o dodjeli sredstava za zapošljavanje danas je potpisala i Predškolska ustanova "Nova radost" u Istočnoj Ilidži, čiji je direktor Nagorka Govedarica rekla da će uz pomoć tih sredstava zaposliti dva pripravnika.

Ona je zahvalila Zavodu za podršku, navodeći da su do sada uz pomoć sredstava te ustanove zaposlili 10 pripravnika.

"Nakon odrađenog pripravničkog staža gotovo svi oni su željeli da ostanu u vrtiću i dobili su stalni posao", dodala je Govedarica.

(Srna)