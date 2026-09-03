Logo

Potpisani ugovori o dodjeli milion KM za zapošljavanje u tri opštine u sastavu grada Istočno Sarajevo

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 11:49

Komentari:

0
Директор Завода за запошљавање Републике Српске Дамјан Шкипина данас је са послодавцима из општина Источно Ново Сарајево, Источна Илиџа и Трново потписао уговоре о додјели више од милион КМ, које је обезбиједила Влада Српске, за запошљавање 128 лица.
Foto: Srna

Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Damjan Škipina danas je sa poslodavcima iz opština Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo potpisao ugovore o dodjeli više od milion KM, koje je obezbijedila Vlada Srpske, za zapošljavanje 128 lica.

Škipina je rekao da je za opštinu Istočna Ilidža obezbijeđeno je 611.706 KM, za Istočno Novo Sarajevo 410.000 KM, dok je za Trnovo izdvojeno 20.000 KM.

On je naveo da bi uz pomoć ovih sredstava u Istočnoj Ilidži trebalo da bude zaposleno 85 lica, u Istočnom Novom Sarajevu 41, a u Trnovu dva.

Ističući da je okviru Akcionog plana za zapošljavanje za ovu godinu Vlada Srpske izdvojila ukupno 18,5 miliona KM, Škipina je naveo da će samo na području Filijale za zapošljavanje Istočno Novo Sarajevo biti realizovana četiri miliona KM.

On je naveo da je Vlada Srpske, od 2020. do danas, kroz programe zapošljavanja i samozapošljavanja na području Filijale Istočno Sarajevo izdvojila ukupno 23.775.341 KM, čime je omogućeno zapošljavanje ukupno 4.045 lica.

"To govori o brizi Vlade i Zavoda za stanovništvo Srpske putem aktivnih mjera zapošljavanja. Ako pogledate procenat ljudi koji su zaposleni i ljudi koji se nalaze na evidenciji za zapošljavanje i te kako se vidi napredak i da se radi na tome", istakao je Škipina.

Ugovor o dodjeli sredstava za zapošljavanje danas je potpisala i Predškolska ustanova "Nova radost" u Istočnoj Ilidži, čiji je direktor Nagorka Govedarica rekla da će uz pomoć tih sredstava zaposliti dva pripravnika.

Ona je zahvalila Zavodu za podršku, navodeći da su do sada uz pomoć sredstava te ustanove zaposlili 10 pripravnika.

"Nakon odrađenog pripravničkog staža gotovo svi oni su željeli da ostanu u vrtiću i dobili su stalni posao", dodala je Govedarica.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Damjan Škipina

Istočno Novo Sarajevo

Istočna Ilidža

Trnovo

Vlada Republike Srpske

Zavod za zapošljavanje

Komentari (0)

Više iz rubrike

До манастира „Свети Јован Кронштатски“ у Коритима код Билеће сада се стиже асфалтом.

Gradovi i opštine

Do manastira "Sveti Jovan Kronštatski" sada se stiže asfaltom

2 h

0
Полиција Републике Српске

Gradovi i opštine

"Zaštitimo djecu u saobraćaju": Edukativno druženje sa osnovcima u Doboju

4 h

0
Угашен пожар у пилани Рашевић код Бијељине, ватрогасци и даље на терену.

Gradovi i opštine

Lokalizovan požar u pilani 'Rašević': Vatrogasci prate situaciju i dalje

4 h

0
Скандалозни летци којима се, уз бруталну злоупотребу лика недавно преминулог генерала Ратка Младића, грађани агресивно позивају на бојкот српских брендова и трговинских ланаца у Источном Сарајеву.

Gradovi i opštine

Sramna provokacija: Slikom generala Mladića pozivaju na bojkot srpske robe

5 h

9

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Šobot: Evropska nagrada kvaliteta - podstrek za dalje unapređenje rada

16

10

Ambasadorka Izraela stigla u Palatu Republike

16

09

Sutra sjednica Vlade Srpske, evo šta je na dnevnom redu

16

06

„Nema šanse!“ Vjereniku zabranila GTA 6 zbog virtuelne romanse

15

57

Darko Mladić preuzeo tijelo generala Mladića sa dva podoficira

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima