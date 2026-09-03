Stiže velika promjena u Rusiji: Putin otkrio planove

Rusija mora da pokrene novi investicioni ciklus, pri čemu bi privatni kapital trebalo da ima veću ulogu, dok država treba da uklanja birokratske prepreke i stvara uslove za ulaganja, poručio je danas ruski predsjednik Vladimir Putin na plenarnom zasjedanju Istočnog ekonomskog foruma.

Putin je ocijenio da je trenutni pad investicija djelimično posljedica svjesne politike usmjerene na suzbijanje inflacije u Rusiji koja trenutno iznosi 6,3 odsto, prenosi „Komersant“.

Visoka referentna kamatna stopa u Rusiji, prema njegovim riječima, predstavlja cijenu očuvanja makroekonomske stabilnosti, ali je sada važno pronaći ravnotežu između kontrole cijena i ekonomskog rasta. „Vlada i Centralna banka Rusije za sada uspijevaju da prođu između Scile i Haribde“, rekao je Putin.

Rusiji su, kako je naveo, potrebni efikasniji mehanizmi podrške investicijama, naročito u logistici, ali državni novac ne treba da bude glavni izvor ulaganja.

Važnije su privatne, a ne državne investicije

„Važnije su privatne, a ne državne investicije“, poručio je Putin, uz zahtjev da se smanji administrativno opterećenje kompanija i uklone prepreke za poslovanje.

Predsjednik Rusije ocijenio je da budžetski deficit nije kritičan s obzirom na nizak nivo javnog duga zemlje.

Umjesto klasične štednje, kako je naveo, država bi trebalo da racionalnije raspoređuje budžetska sredstva, dok je glasine o mogućem zamrzavanju depozita građana nazvao „glupim dezinformacijama“.

Vladimir Putin je naveo da ruski Daleki istok treba da postane jedan od glavnih oslonaca novog investicionog ciklusa.

Putin je najavio da će prva nafta sa projekta „Vostok oil“ kompanije „Rosnjeft“ uskoro krenuti prema potrošačima.

U posljednjih 11 godina u dalekoistočne regione privučeno je oko 25 biliona rubalja kapitalnih ulaganja, dok je bruto regionalni proizvod povećan više od tri puta.

Od 1. januara 2027. godine na Dalekom istoku i Arktiku biće uveden jedinstveni povlašćeni režim za poslovanje, a podrška će biti proširena na sve projekte, dodao je on.

Izgradnja stanova na Dalekom istoku

Izgradnja stanova na Dalekom istoku za šest godina udvostručena je, dok je nezaposlenost smanjena četiri puta, na 2,2 odsto.

Rusija planira standarde za autonomni prevoz civilnog tereta dronovima, cjelogodišnju navigaciju duž Transarktičkog transportnog koridora koji uključuje Sjeverni morski put i povezivanje arktičkih pomorskih terminala sa unutrašnjim plovnim putevima, naveo je Putin.

Demografija je, prema Putinovim riječima, jedan od ključnih uslova dugoročnog ekonomskog razvoja i pitanje nacionalne bezbjednosti.

Vlast želi da stvori dodatne podsticaje za porodice i mlade žene, a Putin je zatražio da se povećane naknade za rođenje trećeg djeteta na Dalekom istoku produže do 2030. godine.

Istočni ekonomski forum u Vladivostoku počeo je 1. septembra i traje do sutra, a učešće su potvrdile delegacije iz 80 zemalja, objavio je savjetnik ruskog predsjednika Anton Kobjakov.

Glavna tema ovogodišnjeg foruma je „Daleki istok – razvoj u korist ljudi“.

Fondacija „Roskongres“, organizator događaja, očekuje potpisivanje oko 380 sporazuma, ukupne vrijednosti do 6,5 biliona rubalja, u oblastima važnim za razvoj ruskog Dalekog istoka.

Prošlogodišnji Istočni ekonomski forum okupio je oko 8.000 učesnika iz 75 zemalja, prenijeli su ranije mediji, piše Tanjug.