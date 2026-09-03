Ambasadorka Izraela stigla u Palatu Republike

Autor:ATV redakcija
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Ambasadorka Izraela Galit Peleg stigla je u Palatu Republike u Banjaluci.
Uskoro će biti održan sastanak sa najvišim zvaničnicima Srpske.
Nakon sastanka biće održana konferencija za novinare.
Podsjećamo, u Banjaluci će večeras biti svečano otvorena Privredna komora Izraela, uz prisustvo visokih zvaničnika Srpske i Izraela.
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