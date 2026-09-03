Logo

Ambasadorka Izraela stigla u Palatu Republike

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 16:10

Komentari:

0
Амбасадорка Израела стигла у Палату Републике
Foto: ATV

Ambasadorka Izraela Galit Peleg stigla je u Palatu Republike u Banjaluci.

Uskoro će biti održan sastanak sa najvišim zvaničnicima Srpske.

Nakon sastanka biće održana konferencija za novinare.

Podsjećamo, u Banjaluci će večeras biti svečano otvorena Privredna komora Izraela, uz prisustvo visokih zvaničnika Srpske i Izraela.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Izrael

Palata Republike Srpske

Komentari (0)

Više iz rubrike

Предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Sutra sjednica Vlade Srpske, evo šta je na dnevnom redu

18 min

4
Врбања пожар шума ватра ноћ

Republika Srpska

Upozorenje Civilne zaštite: I narednih dana povećan rizik od požara

32 min

0
предсједника Владе Републике Српске Саве Минића и амбасадорке Израела Галит Пелег

Republika Srpska

Minić: Izrael i jevrejski narod kod nas će uvijek imati otvorena vrata

55 min

1
Српски повратник претучен, на његовог сина пуцано: Јовић тражи хитну реакцију институција

Republika Srpska

Srpski povratnik pretučen, na njegovog sina pucano: Jović traži hitnu reakciju institucija

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

25

Šobot: Evropska nagrada kvaliteta - podstrek za dalje unapređenje rada

16

10

Ambasadorka Izraela stigla u Palatu Republike

16

09

Sutra sjednica Vlade Srpske, evo šta je na dnevnom redu

16

06

„Nema šanse!“ Vjereniku zabranila GTA 6 zbog virtuelne romanse

15

57

Darko Mladić preuzeo tijelo generala Mladića sa dva podoficira

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima