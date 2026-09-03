Ambasadorka Izraela stigla u Palatu Republike

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Foto: ATV

Ambasadorka Izraela Galit Peleg stigla je u Palatu Republike u Banjaluci.

Uskoro će biti održan sastanak sa najvišim zvaničnicima Srpske. Nakon sastanka biće održana konferencija za novinare. Podsjećamo, u Banjaluci će večeras biti svečano otvorena Privredna komora Izraela, uz prisustvo visokih zvaničnika Srpske i Izraela.

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