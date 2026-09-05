Kako AI mijenja sajber ratovanje: Vrhunski stručnjaci u Banjaluci o novim prijetnjama

Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Dragan Korać izjavio je Srni da će u Banjaluci 8. septembra biti održan simpozijum o primjeni vještačke inteligencije u izazovima i prijetnjama u sajber zaštiti, kao gorućem pitanju svjetske naučne zajednice, koji će okupiti vrhunske stručnjake.

Korać je naveo da će fokus Simpozijuma "AI izazovi i prijetnje u sajber zaštiti", na kojem će jedan od učesnika biti i svjetski čuven ekspert u oblasti sajber bezbjednosti profesor Kim-Kvang Rejmond Ču, biti usmjeren na dvostruku ulogu vještačke inteligencije.

"Vještačka inteligencija je kao novčić i kao svaka medalja. Imate pozitivnu i negativnu stranu i presjek područja u kojima se preklapaju napadači i sajber timovi u odbrani. Zbog toga je edukacija u ovoj oblasti ključna, ne samo za mlade, nego generalno", rekao je Korać.

On je naglasio da je primjena vještačke inteligencije u kreiranju i generisanju video-sadržaja posebno složeno pitanje, a kao primjer opasnosti naveo je zloupotrebu fotografija i biometrijskih podataka.

"Njihovo kreiranje je toliko identično. Imamo primjer gdje je prije petnaestak godina jedan stručnjak uspio sa interneta da kreira otisak prsta i da pokaže kako je biometrijski sistem, koji je do tada bio neprikosnoven, ranjiv zato što su tehnologije napredovale", rekao je Korać.

On je naglasio da je jedan kineski ekspert koristeći vještačku inteligenciju na osnovu dva dignuta prsta potpuno kreirao otiske prsta kao da ih je ostavila osoba lično.

"To znači da nešto što je nekada trebalo više i bolje rezolucije sada kreira vještačka inteligencija, pa čak i ako nije dovoljno dobra rezolucija, ona može da se unaprijedi, poboljša i predvidi", rekao je Korać.

On je naglasio da Simpozijum u Banjaluci posebno čini važnim to što drugi put dolazi profesor Ču, prodekan za postdiplomske studije Fakulteta za AI, sajber i računarstvo Univerziteta Teksas u San Antoniju.

"Njegov dolazak predstavlja veliku čast za Republiku Srpsku jer njegovo prisustvo može doprinijeti međunarodnoj vidljivosti i ugledu našeg univerziteta, posebno jer ćemo mu dodijeliti titulu gostujućeg profesora", rekao je Korać.

On je pojasnio da profesor Ču, koga na internet platformi prati 11.000 svjetskih profesora, time postaje dio banjalučkog Univerziteta, što je za Republiku Srpsku posebna čast.

"Sa profesorom Čuom dižete vidljivost, rejting univerziteta, dajete mogućnost mladim studentima da ga čuju. On će držati dva predavanja. Jedno je o mogućnostima razmjene, ne fakulteta, nego Univerziteta. On nije profesor koji radi na studenskoj nastavi na prvom ciklusu, već isključivo na postdiplomskim, doktorskim studijama. On uzima samo najbolje", rekao je Korać.

Na simpozijumu će, između ostalog, učestvovati profesor Pavle Vuletić sa Elektrotehničkog fakulteta i profesor Uroš Šošević sa Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu, profesor Željko Stević sa Univerziteta u Istočnom Sarajevu, profesor Boris Damjanović sa Univerziteta "Union - Nikola Tesla", te profesor Korać.

Simpozijum će biti održan u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske.