Cvijanović: Srećan rođendan budućem predsjedniku Savi Miniću

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je rođendan kandidatu te stranke za predsjednika Republike Srpske Savi Miniću.

"Srećan rođendan našem premijeru i budućem predsjedniku Republike Srpske Savi Miniću! Živ i zdrav nam bio i do pobjede", napisala je na društvenoj mreži "Iks" Cvijanovićeva, koja večeras učestvuje na predizbornom skupu u Kuljanima kod Banjaluke, prenosi Srna.

Ona je u obraćanju na skupu poručila da su Kuljani i Banjaluka uz Minića i da mu čestitaju rođendan.