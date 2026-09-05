Cvijanović: Srećan rođendan budućem predsjedniku Savi Miniću

Autor:ATV redakcija
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Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je rođendan kandidatu te stranke za predsjednika Republike Srpske Savi Miniću.
"Srećan rođendan našem premijeru i budućem predsjedniku Republike Srpske Savi Miniću! Živ i zdrav nam bio i do pobjede", napisala je na društvenoj mreži "Iks" Cvijanovićeva, koja večeras učestvuje na predizbornom skupu u Kuljanima kod Banjaluke, prenosi Srna.
Ona je u obraćanju na skupu poručila da su Kuljani i Banjaluka uz Minića i da mu čestitaju rođendan.
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