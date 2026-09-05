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Više od igre - Banjaluka u znaku Svesrpskog kupa u fudbalu

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05.09.2026 20:51

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Више од игре - Бањалука у знаку Свесрпског купа у фудбалу

Svoje utakmice danas igraju i mladi fudbaleri okupljeni na Svesrpskom kupu u Banjaluci. Ipak, rezultat nije jedino što je važno. Fudbal je i prijateljstvo i stvaranje zajedničkih uspomena.

Danas nije bilo važno koje boje dres nosite ni iz kojeg kluba dolazite. I upravo je to ideja Svesrpskog kupa, čije se treće izdanje održava ovog vikenda u Banjaluci. Ipak, akteri na terenu, oni najmlađi, došli su da se i takmiče. Pored lijepih uspomena iz grada na Vrbasu i novih prijateljstava, svako od njih ima želju za pobjedom.

I baš kako su organizatori najavili. Ovo je vikend sporta, fer pleja i prijateljstva. To su nam potvrdili i treneri ovih mališana, u nadi da će ponovo doći u naš grad.

Svesrpski kup otvoren je sinoć svečanim defileom učesnika, nakon čega je uslijedila žurka na platou ispred hrama Hrista spasitelja. Takmičarki program biće okončan sutra, kada će onim najboljima biti uručeni pehari i medalje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Svesrpski kup

Fudbal

Banja Luka

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