Cvijanović: Srpskoj trebaju snažne politike i ljudi sa integritetom

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je večeras u Banjaluci da ova stranka ima plan i cilj, a to je nastavak politike očuvanja Republike Srpske i njenih interesa.

"Narod koji nema cilj i koji nema plan biva obično prepušten drugima, na milost i nemilost, ili postaje igračka u tuđim rukama. Mi smo, kao SNSD, pokazali da to nećemo dozvoliti i nismo nikada dozvolili kada je u pitanju Republika Srpska i njen interes", rekla je Cvijanovićeva novinarima na predizbornom skupu u naselju Kuljani.

Cvijanovićeva je poručila da je okosnica političkog rada SNSD-a čuvati Republiku Srpsku i njene interese.

"Republici Srpskoj trebaju snažne politike, trebaju joj iskusni političari, ljudi sa znanjem, integritetom, ljudi koji mogu upravljati procesima. Republici ne trebaju nikakvi prevrtljivci, kolebljivci, nikakvi mali ili veliki foliranti", istakla je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, ozbiljna su vremena pred nama, "kao što su ozbiljna i ona koja smo ostavili iza sebe".

"Iz tog razloga, SNSD ponovo očekuje veliku pobjedu, ponovo očekuje da za svoju Republiku i svoj narod izdejstvuje ono što jeste važno za budućnost nas, naše djece i naše Republike Srpske", rekla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je navela da je ova stranka u kontaktu sa svojim biračima, da u svakoj mjesnoj zajednici, kao i u svakoj opštini i gradu nailazi na podršku.

Kandidat SNSD-a za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Goran Maričić poručio je da ova stranka ima jasne ciljeve i odgovornost prema građanima i Republici.

"Na ovim okupljanjima želimo da kažemo građanima šta smo uradili do sada, ali svakako i da prezentujemo ciljeve, a to je stabilna, mirna i ekonomski snažna Republika Srpska. Imamo dobre kandidate, prepoznate, politički stručne i u svakom smislu ostavrene koji će pobijediti", rekao je Maričić.