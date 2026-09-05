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"Propali student Stanivuković dao sebi za pravo da pominje i vrijeđa Karana"

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05.09.2026 18:01

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Драшко Станивуковић на ТВ дуелу
Foto: ATV

Član Predsjedništva SNSD-a Milica Ijačić istakla je da lider SSP Draško Stanivuković "besramno izrečenim uvredama" na račun predsjednika Republike Srpske Siniše Karana "najviše govori o sebi, o svom karakteru, odsustvu srama i vaspitanja".

"Propali student Stanivuković dao sebi za pravo da pominje i vrijeđa Karana. Da ima i zrno obraza, izvinio bi se za izrečene uvrede, ali je i to za njega, očigledno, misaona imenica", napisala je Ijačićeva na društvenoj mreži "Iks".

Podsjećamo, Stanivuković je rekao da je Karan “sinonim za ništa i nula”.

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Tagovi :

Draško Stanivuković

Siniša Karan

Komentari (4)

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