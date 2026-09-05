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Iranski tankeri u plamenu, Amerikanci: Napadnuti su nam razarač i nosač

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05.09.2026 19:11

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Ирански танкери у пламену, Американци: Нападнути су нам разарач и носач
Foto: X/CENTCOM

Američka vojska objavila je da je pogodila tri naftna tankera povezana s Iranom, nakon što su prema dva američka ratna broda u regionu ispaljene balističke rakete.

Američka Centralna komanda (CENTKOM) saopštila je da je jedan tanker u blizini ostrva Harg „trajno onesposobljen“, kao i drugi u blizini Ormuškog moreuza, dok je treći tanker u Omanskom zalivu „potpuno uništen“.

CENTKOM je takođe objavio da je „uspješno izbjegao“ više napada Iranske revolucionarne garde (IRGC), koji su bili usmjereni na američki nosač aviona i razarač naoružan navođenim raketama. U napadima nije povrijeđen nijedan američki vojnik, navodi se u saopštenju.

Neka poruka IRGC-u bude jasna

Iranski državni mediji ranije su objavili da je jedan od iranskih tankera pogođen u blizini ostrva Harg. Teheran zasad nije potvrdio napade na američke brodove.

Admiral Bred Kuper, komandant CENTKOM-a, poručio je: „Neka poruka IRGC-u bude jasna: ako pucate na dva naša broda, nametnućemo još veći ekonomski trošak uništavanjem tri vaša tankera. Nećemo oklijevati da branimo američke snage i, ako bude potrebno, uništimo ograničenu i izloženu iransku flotu naftnih tankera.“

CENTKOM, koji nadzire američke vojne operacije na Bliskom istoku, tvrdi da su tri iranska naftna tankera bila „dio sjenovite mreže koja finansira IRGC i njegove regionalne saveznike“. Napadi su izvedeni gotovo sedmicu dana nakon što su ponovo izbili sukobi između SAD i Irana, poslije perioda relativnog zatišja između dvije zaraćene strane.

Sukob podigao cijene energenata

Šezdesetodnevni prekid vatre između SAD i Irana zvanično je istekao prošlog mjeseca, a zasad nema mnogo naznaka da bi se mogao postići novi diplomatski dogovor. Nekoliko dana nakon isteka prekida vatre, američki predsjednik Donald Tramp rekao je da će SAD uvesti strože ekonomske mjere protiv Irana, kao i protiv svake zemlje koja mu pomaže ili posluje s njim.

SAD i Izrael prvi su pokrenuli opsežne napade na Iran 28. februara. Iran je uzvratio napadima na Izrael, američke baze i savezničke države u Persijskom zalivu, čime je praktično zatvoren Ormuški moreuz za pomorski saobraćaj.

Sukob je podigao cijene energenata širom svijeta. Uoči američkih međuizbora u novembru, Tramp se suočava i s pritiskom zbog pitanja koliko rat košta američke potrošače, prenosi Indeks.

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Iran

Amerika

Hormuški moreuz

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