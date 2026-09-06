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Moguć susret lidera Rusije, Kine i SAD

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06.09.2026 11:11

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Могућ сусрет лидера Русије, Кине и САД
Foto: Tanjug / AP / Alex Brandon, Sergei Bobylev

Trilateralni sastanak lidera Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država je moguć, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjabkov za ruske medije.

„Ideja postoji i iznesena je, između ostalog, i u javnosti. Govoriti da prelazi u pripremnu fazu bilo bi preuveličavanje“, rekao je Rjabkov, odgovarajući na pitanje o sastanku svjetskih lidera.

Prema njegovim riječima, glavno je šta će se očekivati kao rezultat.

„Ovdje se glavno pitanje svodi na to kako će se formulisati sadržajni aspekt, šta ćemo očekivati kao rezultat? Iako je jasno da su formati, posebno na najvišem nivou, sami po sebi ključni i šalju potrebne signale“, objasnio je diplomata.

„Ali trilateralni format koji uključuje lidere Rusije, Kine i Sjedinjenih Američkih Država još se nije praktikovao. Naravno, ne mogu ništa da isključim“, zaključio je Rjabkov.

Ranije je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov izjavio da će na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Kini učestvovati američki predsjednik Donald Tramp, a doći će i ruski lider Vladimir Putin, te bi se stoga mogao organizovati trilateralni sastanak.

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Vladimir Putin

Donald Tramp

Si Đinping

Rusija

Kina

Amerika

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