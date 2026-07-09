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Satelitski internet Ilona Maska stiže u BiH: Kome će Starlink biti najkorisniji?

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ATV redakcija
09.07.2026 09:39

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Сателит лети изнад планете Земље.
Foto: Pexels/Zelch Csaba

Proces dolaska Starlinka u Bosnu i Hercegovinu ušao je u novu fazu nakon što je u Sarajevu registrovana kompanija Starlink BH d.o.o., čija je direktorica Marija Bradara.

Istovremeno, Bosna i Hercegovina nalazi se na zvaničnoj mapi dostupnosti ovog satelitskog internet servisa, prema kojoj se početak pružanja usluga očekuje tokom 2026. godine, nakon završetka regulatornih procedura.

Novi korak ka dolasku Starlinka

Podsjetimo, dolazak Starlinka u BiH najavljen je još u maju ove godine, nakon sastanka ministra komunikacija i transporta BiH Edina Forte sa predstavnicima kompanije u Vašingtonu.

Tada je potvrđena spremnost obje strane da se, nakon ispunjavanja svih zakonskih i regulatornih uslova, omogući što skorije pokretanje usluge u Bosni i Hercegovini.

BiH će se tako, zajedno sa Srbijom i Crnom Gorom, pridružiti posljednjim evropskim državama koje uvode Starlink, dok je usluga već godinama dostupna u najvećem dijelu Evrope.

Kako funkcioniše Starlink

Starlink je satelitski internet servis kompanije SpaceX, u vlasništvu Ilona Maska, koji omogućava širokopojasni pristup internetu putem mreže hiljada satelita u niskoj Zemljinoj orbiti.

Za razliku od tradicionalnih internet mreža koje zavise od kablovske infrastrukture i baznih stanica, korisnicima su za povezivanje potrebni samo odgovarajuća oprema i otvoren pogled prema nebu.

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Ovakva tehnologija posebno je zanimljiva stanovnicima ruralnih i teško dostupnih područja, vlasnicima vikendica, turističkim objektima, frilenserima i digitalnim nomadima kojima je pouzdana internet veza neophodna za rad.

U zemljama u kojima je već dostupan, Starlink se koristi u domaćinstvima, školama, zdravstvenim ustanovama i hitnim službama, a značajnu ulogu ima i tokom prirodnih nepogoda, kada klasična telekomunikaciona infrastruktura nije dostupna.

Početak rada Starlinka u Bosni i Hercegovini očekuje se nakon završetka regulatornih procedura, čime će građani i kompanije dobiti još jednu mogućnost za pristup brzom internetu, prenosi Akta.

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Tagovi :

Starlink

Ilon Mask

Bosna i Hercegovina

Sarajevo

internet

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