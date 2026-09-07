Medvedev ispao sa Ju-es opena, srušio ga Amerikanac

Danil Medvedev završio je učešće na US openu u osmini finala!

Ruski teniser nije uspio da pronađe odgovor na raspoloženog Frensisa Tijafoa, koji je pred domaćom publikom napravio veliki podvig i slavio u tri izuzetno neizvjesna seta.

Frensis Tijafo plasirao se u četvrtfinale US opena pošto je poslije skoro tri sata borbe savladao nekadašnjeg šampiona turnira Danila Medvedeva rezultatom 7:6 (1), 6:4, 7:6 (6).

Frensis Tijafo Tanjug/AP/Frank Franklin II

Bio je to veliki trenutak za američkog tenisera, koji je konačno uspio da sruši rivala koji mu je godinama predstavljao pravu noćnu moru.

Prije ovog susreta Medvedev je imao ogromnu prednost u njihovim međusobnim duelima - slavio je čak šest puta u sedam odigranih mečeva! Tijafo je sada uspio da promjeni istoriju njihovog rivalstva i izbori plasman među osam najboljih u Njujorku.

Preokret u prvom setu promijenio sve

Prvi set bio je prava drama i trajao je čak sat i 14 minuta.

Medvedev je u jednom trenutku servirao za osvajanje seta pri rezultatu 6:5, ali je Tijafo uspio da napravi brejk i izbori taj-brejk. Tu je Amerikanac odigrao gotovo savršeno i prepustio Rusu samo jedan poen.

Bio je to trenutak koji je promenio tok meča.

Tijafo je zatim osvojio i drugi set sa 6:4, pa se Medvedev našao u ogromnom problemu.

Drama do posljednjeg poena

Ruski teniser nije želio da se preda bez borbe.

Treći set donio je novu veliku dramu, a odluka je ponovo pala u taj-brejku. Medvedev je pokušavao da produži meč i izbori četvrti set, ali je Tijafo još jednom pokazao izuzetnu smirenost u ključnim trenucima.

Amerikanac je na kraju slavio sa 8:6 u taj-brejku trećeg seta i poslao jednog od najiskusnijih igrača turnira kući.

Posebno bolan trenutak za Medvedeva dogodio se pri samom kraju, kada je napravio dvostruku servis grešku u veoma važnom trenutku taj-brejka.

Tijafo nije skrivao oduševljenje poslije možda i najveće pobede na ovogodišnjem turniru.

"Kakav meč. Ovo je prvi put da sam ga savladao u takmičarskom meču, tako da sam izuzetno uzbuđen zbog toga", poručio je Amerikanac.

Posebno je uživao u atmosferi na stadionu „Luj Armstrong“, koji je poslije meča nazvao "terenom naroda".

Tijafo je na tom stadionu nastavio neverovatnu seriju i sada ima savršenih deset pobeda u deset nastupa na US openu!

Tijafo će u četvrtfinalu igrati protiv još jednog Amerikanca - Aleksa Mikelsena.

Biće to prilika da nastavi veliki pohod ka završnici turnira, dok je za Medvedeva još jedan US open završen mnogo ranije nego što je želio.

(Kurir)