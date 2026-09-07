Srpska bogatija za 21 bebu

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, 15 dječaka i šest djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - devet, potom u Doboju, Prijedoru i Bijeljini po tri, u Trebinju dvije, te u Zvorniku jedna.

U Banjaluci su rođene tri djevojčice i šest dječaka, u Doboju tri dječaka, u Prijedoru i Bijeljini po jedna djevojčica i dva dječaka, u Trebinju djevojčica i dječak, a u Zvorniku dječak.

U porodilištima u Foči, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu u protekla 24 časa nije bilo porođaja.