Srpska bogatija za 21 bebu

Autor:ATV redakcija
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U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, 15 dječaka i šest djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - devet, potom u Doboju, Prijedoru i Bijeljini po tri, u Trebinju dvije, te u Zvorniku jedna.
U Banjaluci su rođene tri djevojčice i šest dječaka, u Doboju tri dječaka, u Prijedoru i Bijeljini po jedna djevojčica i dva dječaka, u Trebinju djevojčica i dječak, a u Zvorniku dječak.
U porodilištima u Foči, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu u protekla 24 časa nije bilo porođaja.
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