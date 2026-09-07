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Srpska bogatija za 21 bebu

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07.09.2026 09:20

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беба и мајка руке
Foto: Pexel/Lily T

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 21 beba, 15 dječaka i šest djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.

Najviše beba rođeno je u Banjaluci - devet, potom u Doboju, Prijedoru i Bijeljini po tri, u Trebinju dvije, te u Zvorniku jedna.

U Banjaluci su rođene tri djevojčice i šest dječaka, u Doboju tri dječaka, u Prijedoru i Bijeljini po jedna djevojčica i dva dječaka, u Trebinju djevojčica i dječak, a u Zvorniku dječak.

U porodilištima u Foči, Nevesinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu u protekla 24 časa nije bilo porođaja.

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Republika Srpska

rođene bebe

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