Najljepše vijesti: Srpska bogatija za 26 beba!

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, 12 djevojčica i 14 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno 11 beba, u Istočnom Sarajevu i Bijeljini po tri, u Trebinju, Zvorniku, Doboju i Prijedoru po dvije, a u Foči jedna beba.

Sedam djevojčica i četiri dječaka rođeni su u Banjaluci, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice i jedan dječak, Bijeljini tri dječaka, Zvorniku, Doboju i Prijedoru po jedna djevojčica i jedan dječak, u Trebinju dva dječaka, a u Foči jedan dječak.

Poroda nije bilo u bolnicama u Gradišci i Nevesinju.