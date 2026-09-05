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Najljepše vijesti: Srpska bogatija za 26 beba!

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05.09.2026 08:19

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беба и мајка руке
Foto: Pexel/Lily T

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 26 beba, 12 djevojčica i 14 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno 11 beba, u Istočnom Sarajevu i Bijeljini po tri, u Trebinju, Zvorniku, Doboju i Prijedoru po dvije, a u Foči jedna beba.

Sedam djevojčica i četiri dječaka rođeni su u Banjaluci, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice i jedan dječak, Bijeljini tri dječaka, Zvorniku, Doboju i Prijedoru po jedna djevojčica i jedan dječak, u Trebinju dva dječaka, a u Foči jedan dječak.

Poroda nije bilo u bolnicama u Gradišci i Nevesinju.

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Republika Srpska

rođene bebe

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