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Gorivo u BiH uskoro bi moglo poskupjeti

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07.09.2026 08:18

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Бензинска станица, бензинска пумпа или само пумпа, је објекат који служи за сипање горива за моторна возила.
Foto: ATV

Vozače u Bosni i Hercegovini mogle bi dočekati nove, više cijene goriva. Cijene sirove nafte na svjetskim berzama jutros su naglo porasle, dok se evropski benčmark Brent približio granici od 97 dolara po barelu.

Novi talas poskupljenja dolazi u trenutku sve veće napetosti na Bliskom istoku, a posljedice bi se uskoro mogle osjetiti i na benzinskim pumpama širom BiH.

Nafta naglo poskupjela

Do novog skoka cijena došlo je nakon eskalacije vojnih napetosti na Bliskom istoku. Američke snage pogodile su tri iranska naftna tankera, nakon čega je Teheran najavio uvođenje restriktivne zone u blizini Hormuškog moreuza.

Trgovci sve više strahuju od dugotrajnijih poremećaja u snabdijevanju naftom, posebno jer je prolazak brodova kroz ovaj ključni plovni put već pao na istorijski minimum.

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Situaciju dodatno komplikuje odluka saveza OPEC+ da ne povećava proizvodnju nafte za oktobar, što bi moglo dodatno pojačati pritisak na cijene.

Gorivo skuplje

Zbog rasta cijena na svjetskom tržištu, prve korekcije cijena goriva u Bosni i Hercegovini mogle bi uslijediti već narednih dana.

Prema trenutnim procjenama, očekuje se rast od oko 10 do 15 feninga po litri na pojedinim benzinskim pumpama.

Konačna cijena zavisiće od kretanja cijena sirove nafte, ali i od marži distributera, kursa dolara i drugih troškova koji ulaze u formiranje maloprodajne cijene goriva.

(Avaz)

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poskupljenje

gorivo

Cijene goriva

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