Vjeruje se da ovo ne treba raditi: Danas Prenos moštiju Svetog Vartolomeja

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas, 7. septembra, obilježavaju Prenos moštiju Svetog apostola Vartolomeja, jednog od dvanaestorice Hristovih apostola, kao i Svetog apostola Tita, jednog od Sedamdesetorice.

Oba praznika navedena su u pravoslavnom kalendaru za 25. avgust po starom, odnosno 7. septembar po novom kalendaru.

Za razliku od glavnog praznika Svetog Vartolomeja, koji se obilježava 24. juna po novom kalendaru, sutrašnji praznik posvećen je prenosu njegovih moštiju. Zbog toga za 7. septembar ne treba vezivati narodna vjerovanja i zabrane koje se često mogu pronaći na internetu uz ime ovog svetitelja, jer se ona odnose na njegov junski praznik.

Zašto se 7. septembra obilježava Prenos moštiju?

Prema crkvenom predanju, Sveti apostol Vartolomej mučenički je stradao propovijedajući hrišćanstvo u Jermeniji. Nakon njegove smrti, hrišćani su njegovo tijelo položili u olovni kovčeg, a na mjestu gdje je bio sahranjen događala su se brojna iscjeljenja.

Kako se zbog tih čudesa sve više ljudi okretalo hrišćanstvu, protivnici vjere odlučili su da kovčeg sa njegovim moštima bace u more. Prema predanju, zajedno sa njim bačena su i četiri kovčega sa moštima drugih mučenika.

Kovčeg sa moštima Svetog Vartolomeja, međutim, nije potonuo. Nošen morem stigao je do Liparskih ostrva, gdje je episkop Agaton, nakon tajanstvenog otkrivenja, sa sveštenstvom i narodom izašao na obalu da ga dočeka. Crkveno predanje bilježi da su se i tada događala iscjeljenja bolesnih.

Mošti su položene u crkvu posvećenu Svetom Vartolomeju i tamo su ostale sve do 9. vijeka. Kada je ostrvu zaprijetila opasnost, prenijete su u italijanski grad Benevento. Upravo sjećanje na prenos njegovih moštiju Crkva proslavlja 7. septembra.

Istog dana slavimo i Svetog apostola Tita

Sutra se obilježava i praznik Svetog apostola Tita, učenika i saradnika Svetog apostola Pavla.

Prema crkvenom predanju, Tit je rođen na Kritu i u mladosti se obrazovao proučavajući grčku filozofiju i poeziju. Nakon što je čuo za Hrista, otišao je u Jerusalim, gdje je slušao njegove riječi i bio svjedok njegovih djela. Kasnije je postao jedan od najbližih saradnika apostola Pavla i ubraja se među Sedamdesetoricu apostola.

Šta se radi 7. septembra?

Za sam 7. septembar, odnosno praznik Prenosa moštiju Svetog Vartolomeja i Svetog apostola Tita, u pouzdanim crkvenim izvorima nema posebnih narodnih zabrana poput zabrane rada, kupanja ili penjanja na drveće.

Zato se vjernicima ne može pripisivati pravilo da sutra nešto „nikako ne smiju“ da rade. Takve tvrdnje pripadaju narodnim predanjima koja se vezuju za drugi praznik Svetog Vartolomeja.

Sutrašnji dan u crkvenom smislu posvećen je molitvenom sjećanju na dvojicu apostola i njihov život posvećen širenju hrišćanske vjere, prenosi Ona.