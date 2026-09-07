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Pet autobusa iz Zvornika krenulo u Beograd

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07.09.2026 07:38

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Некадашњи командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић биће сахрањен данас у Београду. Ковчег са телом генерала Младића изложен је у цркви Светог Луке на Видиковцу, а грађани ће од 7 до 12 часова моћи да му одају пошту. У цркви су Дарко Младић, син Ратка Младића и саборци генерала Младића. На ковчегу са телом генерала Младића су његова капа и сабља, а испред ковчега, уз Младићеву фотографију, ордење, као и венац у бојама српске заставе. Поред ковчега стоје припадници Војске Србије.
Foto: Tanjug/Miloš Milivojević/bs

Pet autobusa sa demobilisanim borcima, članovima porodica poginulih boraca i građanima krenulo je jutros iz Zvornika u Beograd na sahranu generalu Ratku Mladiću, rekao je Srni predsjednik Gradske organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nesali civili Milivoje Marković.

On je naveo da su autobusi popunjeni do posljednjeg mjesta, kao i da im se javio veliki broj Zvorničana koji će svojim automobilima putovati u Beograd.

Dodao da je će građani i dalje moći da se upišu u knjigu žalosti, koja je otvorena u Spomen sobi za 1.080 poginulih boraca u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

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Sahrana Ratka Mladića

Srbija

Beograd

Zvornik

Republika Srpska

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