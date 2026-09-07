Pet autobusa iz Zvornika krenulo u Beograd

Pet autobusa sa demobilisanim borcima, članovima porodica poginulih boraca i građanima krenulo je jutros iz Zvornika u Beograd na sahranu generalu Ratku Mladiću, rekao je Srni predsjednik Gradske organizacije porodica poginulih i zarobljenih boraca i nesali civili Milivoje Marković.

On je naveo da su autobusi popunjeni do posljednjeg mjesta, kao i da im se javio veliki broj Zvorničana koji će svojim automobilima putovati u Beograd.

Dodao da je će građani i dalje moći da se upišu u knjigu žalosti, koja je otvorena u Spomen sobi za 1.080 poginulih boraca u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.