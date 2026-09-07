Sahrana generala Ratka Mladića, kovčeg sa tijelom dopremljen u crkvu Svetog Luke

Autor:ATV redakcija
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General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu uz najviše vojne počasti.
Kovčeg sa tijelom generala Mladića je dopremljen u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, gdje će do 12 časova od njega moći da se oproste prijatelji i poštovaoci.
Opijelo generalu Mladiću biti služeno u ovom hramu u 12.00 časova.
Prema protokolu sahrane, dolazak na Topčidersko groblje, gdje će general Mladić biti ispraćen uz najviše vojne počasti, predviđen je u 13.30 časova.
Očekuje se dolazak više hiljada ljudi iz Republike Srpske, Srbije i inostranstva.
Porodica generala Mladića apelovala je na sve koji namjeravaju da za sahranu generala kupe cvijeće i vijence to ne čine, već da taj novac uplate za oboljelu djecu.
U Domu Vojske Srbije u subotu je održana komemoracija generalu Mladiću na kojoj su se od njega oprostili porodica, bivši saborci, prijatelji. Komemoraciji su prisustvovali i zvaničnici Republike Srpske i Srbije.
General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu.
U Beogradu je i ekipa ATV-a, a sve najvažnije informacije o sahrani generala Mladića možete naći na našem portalu www.atvbl.rs.
Na programu ATV-a pratite i specijalnu emisiju posvećenu sahrani generalu Ratku Mladiću.
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