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Sahrana generala Ratka Mladića, kovčeg sa tijelom dopremljen u crkvu Svetog Luke

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07.09.2026 06:45

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Сахрана генерала Ратка Младића, ковчег са тијелом допремљен у цркву Светог Луке
Foto: ATV

General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu uz najviše vojne počasti.

Kovčeg sa tijelom generala Mladića je dopremljen u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, gdje će do 12 časova od njega moći da se oproste prijatelji i poštovaoci.

Сахрана генерала Ратка Младића
Sahrana generala Ratka Mladića
ATV

Opijelo generalu Mladiću biti služeno u ovom hramu u 12.00 časova.

Prema protokolu sahrane, dolazak na Topčidersko groblje, gdje će general Mladić biti ispraćen uz najviše vojne počasti, predviđen je u 13.30 časova.

Сахрана генерала Ратка Младића
Sahrana generala Ratka Mladića
ATV

Očekuje se dolazak više hiljada ljudi iz Republike Srpske, Srbije i inostranstva.

Porodica generala Mladića apelovala je na sve koji namjeravaju da za sahranu generala kupe cvijeće i vijence to ne čine, već da taj novac uplate za oboljelu djecu.

U Domu Vojske Srbije u subotu je održana komemoracija generalu Mladiću na kojoj su se od njega oprostili porodica, bivši saborci, prijatelji. Komemoraciji su prisustvovali i zvaničnici Republike Srpske i Srbije.

General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu.

U Beogradu je i ekipa ATV-a, a sve najvažnije informacije o sahrani generala Mladića možete naći na našem portalu www.atvbl.rs.

Na programu ATV-a pratite i specijalnu emisiju posvećenu sahrani generalu Ratku Mladiću.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Ratko Mladić sahrana

Ratko Mladić

Beograd

Srbija

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