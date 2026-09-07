Župljanin za ATV: Ratko Mladić će biti zapamćen kao jedan od najvećih srpskih vojskovođa

"Sasvim sigurno je da će danas general Ratko Mladić biti ispraćen uz najviše vojne i vjerske počasti i to je nešto što je on sasvim sigurno i zaslužio. Republika Srbija je učinila sve što je bilo potrebno da se tijelo generala Ratka Mladića koji je bio ubijen u Haškom tribunalu dopremi u Republiku Srbiju i da se srpski narod, a prije svega starješine Vojske Republike Srpske, saborci generala Ratka Mladića i borci Republike Srpske na miran i dostojanstven način oproste od njega", rekao je Slobodan Župljanin.

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Prema njegovim riječima, general Ratko Mladić dao je značajan doprinos i ostavio trag za sve ono što je uradila Vojska Republike Srpske. Ratko Mladić je srpskom narodu je srpskom narodu donio Republiku Srpsku i slobodu,a to je nešto što će vječno ostati zapisano u istoriji srpskih oslobodilačkih ratova.

"Ratko Mladić će biti zapamćen kao jedan od najvećih srpskih vojskovođa srpskih oslobodilačkih ratova. Uspio je da organizuje Vojsku Republike Srpske i da spriječi pogrom srpskog naroda koju mu je pripreman od istih onih snaga koje su to činile u prethodnim ratovima", kaže Župljanin.