Župljanin za ATV: Ratko Mladić će biti zapamćen kao jedan od najvećih srpskih vojskovođa

Autor:ATV redakcija
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Ratko Mladić će biti zapamćen kao jedan od najvećih srpskih vojskovođa srpskih oslobodilačkih ratova, rekao je Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.
"Sasvim sigurno je da će danas general Ratko Mladić biti ispraćen uz najviše vojne i vjerske počasti i to je nešto što je on sasvim sigurno i zaslužio. Republika Srbija je učinila sve što je bilo potrebno da se tijelo generala Ratka Mladića koji je bio ubijen u Haškom tribunalu dopremi u Republiku Srbiju i da se srpski narod, a prije svega starješine Vojske Republike Srpske, saborci generala Ratka Mladića i borci Republike Srpske na miran i dostojanstven način oproste od njega", rekao je Slobodan Župljanin.
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Prema njegovim riječima, general Ratko Mladić dao je značajan doprinos i ostavio trag za sve ono što je uradila Vojska Republike Srpske. Ratko Mladić je srpskom narodu je srpskom narodu donio Republiku Srpsku i slobodu,a to je nešto što će vječno ostati zapisano u istoriji srpskih oslobodilačkih ratova.
"Ratko Mladić će biti zapamćen kao jedan od najvećih srpskih vojskovođa srpskih oslobodilačkih ratova. Uspio je da organizuje Vojsku Republike Srpske i da spriječi pogrom srpskog naroda koju mu je pripreman od istih onih snaga koje su to činile u prethodnim ratovima", kaže Župljanin.
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