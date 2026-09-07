Logo

Gagić: Apelujem na građane da današnji dan prođe dostojanstveno i da odamo posljednji pozdrav ratnom komandantu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.09.2026 07:19

Komentari:

0
Предсједник Борачке организације Републике Српске Милован Гагић на конференцији за медије у Бањалуци.
Foto: ATV/Branko Jović

Veliki broj boraca iz Republike Srpske otputovao je u Beograd da oda posljednju poštu svom ratnom komandantu, generalu Ratku Mladiću. Najveći broj autobusa već je prešao granicu sa Srbijom, izjavio je predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.

Prevoz je organizovala Boračka organizacija Republike Srpske, u saradnji s resornim ministarstvom.

"Želim da apelujem na građane u Republike Srpskoj i Srbiji i širom tamo gdje Srbi žive da današnji dan prođe dostojanstveno. Posebno tamo gdje idemo na sahranu. Ali i na svim drugim mjestima gdje žive Srbi, da se danas se ponašaju u skladu kao kad neko najbliže umre i da se suzdrže od svega onoga što nije primjereno, jer mislim da možemo to uraditi jedan dan", rekao je Gagić za RTRS.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milovan Gagić

Republika Srpska

Boračka organizacija

Sahrana Ratka Mladića

Komentari (0)

Više iz rubrike

Uživo

Сахрана генерала Ратка Младића

Republika Srpska

Sahrana generala Ratka Mladića

4 h

1
Сахрана генерала Ратка Младића, ковчег са тијелом допремљен у цркву Светог Луке

Republika Srpska

Sahrana generala Ratka Mladića, kovčeg sa tijelom dopremljen u crkvu Svetog Luke

4 h

1
Дјечак салутира испред плаката бившег генерала Војске Републике Српске Ратка Младића, испред цркве у Бањалуци, у Босни и Херцеговини, у четвртак, 27. августа 2026. године.

Republika Srpska

Noćas veliki broj građana Srpske kreće na sahranu generalu Mladiću

13 h

0
СНСД трибина Добој избори 2026

Republika Srpska

Trajna i stabilna Republika Srpska - jasne politike SNSD-a

14 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

10

Počast generalu Mladiću odali predstavnici Vlade Srbije i predstavnici političkih stranaka

11

08

Orban: Pripremite se. Ovo je tek početak!

11

03

Broj žrtava klizišta u Nepalu porastao na 1.355

10

54

Zbog vulkanskog pepela zatvoreno sedam aerodroma

10

53

Od danas u upotrebi turistički vaučeri za subvencionisanje troškova usluge smještaja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima