Gagić: Apelujem na građane da današnji dan prođe dostojanstveno i da odamo posljednji pozdrav ratnom komandantu

Veliki broj boraca iz Republike Srpske otputovao je u Beograd da oda posljednju poštu svom ratnom komandantu, generalu Ratku Mladiću. Najveći broj autobusa već je prešao granicu sa Srbijom, izjavio je predsjednik Predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Milovan Gagić.

Prevoz je organizovala Boračka organizacija Republike Srpske, u saradnji s resornim ministarstvom.

"Želim da apelujem na građane u Republike Srpskoj i Srbiji i širom tamo gdje Srbi žive da današnji dan prođe dostojanstveno. Posebno tamo gdje idemo na sahranu. Ali i na svim drugim mjestima gdje žive Srbi, da se danas se ponašaju u skladu kao kad neko najbliže umre i da se suzdrže od svega onoga što nije primjereno, jer mislim da možemo to uraditi jedan dan", rekao je Gagić za RTRS.