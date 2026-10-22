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Jeziv prizor u Paliluli: Žena pronađena bez svijesti, tijelo puno modrica

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22.10.2026 16:30

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Starija žena pronađena je danas bez svijesti u kući na teritoriji opštine Palilula.

Na lice mjesta ubrzo je stigla ekipa Hitne pomoći, koja je ženi ukazala prvu pomoć i hitno je zbrinula.

Prema prvim informacijama, na njenom tijelu uočene su brojne modrice i podlivi. Sumnja se da je ženu neko pretukao, a potom je ostavio bez svijesti u objektu.

Policijske patrole odmah su izašle na teren, a uviđaj je u toku. O slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo, dok policija radi na utvrđivanju svih okolnosti događaja i pronalasku osumnjičenog, prenosi Telegraf.rs.

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Napad na ženu

Porodično i fizičko nasilje

istraga

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Srbija

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