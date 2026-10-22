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Foto: Mikhail Nilov / Pexels

Oko 60 ljudi dobilo je medicinsku pomoć nakon incidenta koji je uključivao curenje iz hemijskog rezervoara u gradu Toledu, u državi Ohajo, objavio je "Ej-Bi-Si njuz", pozivajući se na neimenovane zvaničnike.

Vlasti Toleda izdale su naredbu o zadržavanju u kući zbog curenja opasnog materijala. Kompanija "Em-Si tenk tranports" identifikovala je materijal kao industrijsku hemikaliju glicidil metakrilat. Oslobođena hemikalija može iziritirati kožu i izazvati peckanje očiju, nosa i usta. Glavobolja, vrtoglavica, umor, mučnina i povraćanje ukazuju na prekomjerno izlaganje toj supstanci, prenosi Srna. Srbija Jeziv prizor u Paliluli: Žena pronađena bez svijesti, tijelo puno modrica

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