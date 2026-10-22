Buknuo požar u sklopu Specijalne bolnice, ima mrtvih!

Autor:ATV redakcija
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Jedna osoba stradala je danas u požaru koji je izbio u objektu u sklopu Specijalne bolnice za rehabilitaciju "Rusanda" u Melencima kod Zrenjanina, rečeno je Tanjugu u PU Zrenjanin.
Požar je izbio jutros oko četiri sata u objektu koji je u privatnom vlasništvu.
U gašenju požara učestvovalo je 13 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila, kao i članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva iz Melenaca.
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Uzrok požara za sada nije poznat.
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