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Tajne ”Skaj” aplikacije Šakićeva odbrana otkriva vještačenjem

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22.10.2026 18:00

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Тајне ”Скај” апликације Шакићева одбрана открива вјештачењем

Na zahtjev odbrane Siniše Šakića, optuženog za teško ubistvo Slaviše Ćuluma, Okružni sud u Banjaluci izdaće naredbu za vještačenje svih tehničkih aspekta funkcionisanja kriptovane ”Skaj” aplikacije.

Vještačenje će biti povjereno magistru tehničkih nauka Radetu Dragoviću iz Beograda.

”Radi se o priznatom i iskusnom vještaku, stručnjaku informatičko – telekomunikacijske struke, koji je objavio više od 40 naučnih radova. Poznat je i po tome što je vršio obuku sudija Suda BiH kada je u pitanju funkcionisanje kriptovanih aplikacija”, rekao je Šakićev branilac, advokat Željko Šurlan.

Šta će vještak utvrđivati?

Zadatak vještaka biće da pojasni način rada ”Skaj” aplikacije. Zatim kako su podaci, odnosno razmjenjene poruke, sa servera dospjeli u ”Excel” tabele u kojima su prezentovane u sudnici, pojašnjenje pojmova iz tabela, te kako izgledaju i šta u tehničkom asepktu sadrže poruke koje nisu u tabelama.

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”Vještak će pojasniti da li su poruke šifrovane i kako. Objasniće četiri ključa kodiranja koje koristi ”Skaj” aplikacija (password key, secret key, master key i private key), te da li se do podataka dolazilo kroz nevidljive ”puš” notifikacije koje su slate na telefon korisnika. Da li su poruke, koje su nam dostavljene u tabelama, originalne”, rekao je, između ostalog, Šurlan.

Iako se tužilaštvo protivilo vještačenju, smatrajući ga nepotrebnim, predsjednik sudskog vijeća Branimir Jukić naglsasio je da vještačenje neće uskratiti da ne bi povrijedio pravo na odbranu.

Odbrana traži akte francuskih sudova

Takođe, odbrana zahtjeva da im se dostavi više akata francuskih sudova, poput naredbi o presretanju poruka. Traži i dostavljanje kompletne ”Skaj” komunikacije za određene pinove (korisnike) jer, prema tvrdnji odbrane, na diskovima koje je tužilaštvo prezentovalo nedostaje više od 100.000 poruka.

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”U tehničkim podacima za jedan pin vidimo da postoji 27.000 poruka, a mi na disku imamo svega 88 poruka. Zahtjevamo da nam se to dostavi kako bi se mogla izvršiti analiza svih poruka da bi se utvrdilo ko je i iz kojih razloga koristio aplikaciju. Iz traženih dokumenata vidjeće se kako su poruke šifrovane i koje su radnje preduzimane da bi se došlo do poruka”, rekao je Šurlan.

”Nemojte da nam se smiju”

Republički javni tužilac Snježana Petković protivila se zahtjevu odbrane za dostavljanje akata francuskih sudova.

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”To što odbrana traži je nedopustivo! Ne znam da li kolega zna kako funkcioniše međunarodna pravna pomoć? Ukoliko neka država udovolji zamolnici, onda dostavlja akte koje smatra potrebnim i pretpostavlja se da je postupala po zakonima te države. Postoji načelo povjerenja među državama u vjerodostojnost dokaza. Država moliteljica nema pravo da traži pojašnjenja. Nemojte da nam se smiju”, rekla je, između ostalog, Petković.

Naglasila je da je Ustavni sud BiH već odlučivao po takvim zahtjevima, te da se naredbe stranih sudova ne mogu cijeniti u smislu zakonitosti, već samo u smislu prihvaljivosti u BiH.

”Odbrana pogrešno izjednačava ”Skaj” sa presretanjem poruka posebnim istražnim radnjama”, rekla je Petković.

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O ovom zahtjevu odbrane sud će se naknadno izjasniti.

Šakić hapšen kao svjedok

Među dokaze odbrane Šurlan je uvrstio zapisnik Granične policije BiH o hapšenju optuženog Šakića 25. maja, kao i dokumentaciju koja se odnosi na njegovu predaju i puštanje iz MUP-u Republike Srpske čime, kako je rekao, dokazuje da je optuženi tada uhapšen i ispitan u svojstvu svjedoka. Zatim dokumentaciju o hapšenju od 28. jula 2020. godine čime će, kako kaže, pobijati da je optuženi bio korisnik ”Skaj” aplikacije odnosno tri pina koja mu se pripisuju.

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Tužilac Petković ovim dokazima se nije protivila navodeći da su oni nesporni i da joj nije jasno šta odbrana time dokazuje.

”Policija hapsi sve koji imaju veze djelom”

”U prvi mah Šakić jeste bio uhapšen i ispitan kao svjedok. Svima je poznato da policija, kada se dese teška krivična djela, slobode lišava sva lica za koja se smatra da se mogu dovesti u vezu sa konkretnim slučajem. Tada za Šakića nismo imali osnov sumnje. Tek kada smo dobili nalaz DNK vještačenja izdala sam naredbu za njegovo hapšenje. Lično sam ga ispitala u svojstvu osumnjičenog i predložila pritvor”, pojasnila je Petković.

Suđenje se nastavlja 25. novembra.

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