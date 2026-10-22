Rast cijena nafte izaziva turbulencije i sa globalnim akcijama

Cijena sirove nafte "brent" iz Sjevernog mora porasla je za 3,3 odsto i sada je 112,39 dolara po barelu, što je iznos koji je posljednji put dosegnut u ranim fazama sukoba sa Iranom i nakon što su Huti pojačali napade na Saudijsku Arabiju.

"Rizik od eskalacije na Bliskom istoku ponovo je u vrhu zabrinutosti investitora", rekao je analitičar tržišta iz kompanije "Rasel investments" Van Lu.

U središtu rasprodaje akcija evrozone i dalje je Francuska, čija je cijena desetodišnje dionice juče porasla na više od pet odsto prvi put od 2002. godine da bi bila povećana za dodatnih 0,06 odsto na 5,06 odsto.

Društvo AMS izdao upozorenje vozačima: Oprez!

"To je savršena oluja, imate problem sa energetskom inflacijom a tu su i fiskalni i politički problem", navodi Rohan Kana, analitičar iz britanskog "Barklisa", piše Srna.