HE Višegrad mogla bi dobiti dodatni agregat: Planirana studija izvodljivosti

„Hidroelektrane na Drini“ planiraju nova investiciona ulaganja tokom 2026. i 2027. godine, a među najznačajnijim projektima nalazi se i razmatranje mogućnosti ugradnje dodatnog agregata u Hidroelektrani „Višegrad“.

Kako je za ATV potvrdio izvršni direktor za investicije i razvoj Lazo Čarkić, planirana je izrada generalnog projekta sa prethodnom studijom izvodljivosti ugradnje dodatnog agregata.

Riječ je o jednom od projekata iz kategorije investicija u nove objekte, čiji je cilj proširenje i unapređenje postojeće infrastrukture, kao i razvoj novih proizvodnih kapaciteta.

Pored razmatranja ugradnje dodatnog agregata, u investicionim planovima preduzeća nalazi se i modernizacija postojećih proizvodnih objekata.

U okviru tih aktivnosti predviđena je zamjena generatorskih prekidača i generatorskih rastavljača.

Prema Čarkićevim riječima, investiciona ulaganja planirana za 2026. i 2027. godinu obuhvataju rekonstrukciju i modernizaciju postojećih objekata, izgradnju novih kapaciteta i druga ulaganja u infrastrukturu.

Na taj način „Hidroelektrane na Drini“, pored redovne proizvodnje električne energije, planiraju i aktivnosti usmjerene na dalji razvoj svojih proizvodnih objekata.