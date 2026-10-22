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Tramp: Iran čini sve da izazove rast cijena goriva

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22.10.2026 18:28

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Предсједник Доналд Трамп говори у Ружичастој башти Бијеле куће током догађаја посвећеног припадницима хитних служби, у четвртак, 15. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Iran čini sve kako bi izazvao povećanje cijena goriva pred izbore za Kongres u Americi, izjavio je danas američki predsjednik Donald Tramp.

Mornarica iranske Revolucionarne garde saopštila je nešto ranije da je ukupno sedam brodova pogođeno u vodama Persijskog zaliva i blizu Ormuskog moreuza tokom "nelegalnog" prevoza nafte.

"Izmišljaju lažne pogotke, mine i sve ostalo", naveo je Tramp u objavi na društvenoj mreži Istina.

Revolucionarna garda Irana navodi da su četiri broda pogođena istovremeno i da su se zapalila u sjevernom dijelu Persijskog zaliva nakon što su ih iranske snage juče pratile.

Još tri broda naišla su na mine zapadno od Ormuskog moreuza, dodaje se u saopštenju i upozorava vojska SAD da bi kontinuirane provokacije mogle da dovedu do šireg odgovora protiv njenih regionalnih baza, prenosi Srna.

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