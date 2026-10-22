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"Da li je iko ikada odslužio dan zatvorske kazne za rušenje srpskih svetinja?"

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22.10.2026 19:24

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Уништен православни крст, Федерација БиХ
Foto: ATV

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH reagovao je na tvrdnje muslimanskih potpisnika o zaštiti vjerskih objekata, postavivši pitanje da li je iko odslužio kaznu za uništavanje srpskih spomenika.

Upitali su to muslimanske potpisnike izjave koji kažu da je njihova vojska čuvala i sačuvala objekte kulturnog i vjerskog identiteta drugih naroda, i da se oni i dan danas najviše zalažu za poštovanje druge vjere.

Kako se navodi u saopštenju, oni su izjavu potpisali 18. marta 2026. godine, u biblioteci otomanskog vladara Gazi Husrev bega.

"Od te njihove izjave, svakih 15 dana, objavili smo stotine fotografija i video snimaka, kako su oni sačuvali srpske pravoslavne Crkve Kapele i parohijske domove. Od kraja rata 1995.godine, do danas, svaki mjesec je, ili srušeno srpsko groblje, polupani prozori na srpskoj crkvi, provaljena srpska kapela, istučen Srbin, izbušene gume na kolima iz Srbije, gosti iz Srbije u Sarajevu dobiju batine, i svaki kanton gdje vladaju potpisani lideri muslimana, u svakom kantonu su problemi. Gdje god vladaju potpisnici izjave od 18. marta, a potpisali su je svi Bošnjački muslimanski lideri, tu je svaki mjesec problem, bar pet krstova na nekog se seoskom groblju nastrada", ističe se u saopštenju Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH.

Dodaju da se na svake njihove probleme, oglase istim porukama - da je istraga u toku.

"Oni osuđuju, okupe se pa kažu biće bolje nije ovo pravi odnos prema Srbima, ne sikirajte se sad ćemo mi to da riješimo - parafraziranje - ali tako kažu ili napišu. Ovim putem pitamo potpisane bošnjačke muslimanske lidere - je li ikad iko odrobijao za rušenje se srpskih hrišćanskih grobalja? Svaki mjesec objavimo da je srušeno negdje groblje, i slike objavimo, i dokaze da su spomenici i krstovi bili čitavi, i opet nikom ništa. Nema uhapšenih, nema robije, nema sankcije. Je li iko ikad osuđen za rušenje srpskih krstova na srpskim grobljima? Je li ikad iko platio novčanu kaznu, da se zna, na primer, da kažete, npr. "200 maraka platio što je polupao srpske krstove na groblju" ? Bar da se tako čuje da javnost sazna da je neko kažnjen novčano što je lupao krstove. Je li ikad iko odgovarao da je izvršio krivično djelo sa posebnim fokusom na činjenici da su oštećeni Srbi Hrišćani", dodaje se u saopštenju.

Odgovor kaže imaju - nikad ništa.

"Jednom je bila vijest da je uhapšeno lice jer je četiri puta polupao groblje Lemezi u Sarajevu, i na kraju MUP dao saopštenje da su ga poslali na psiho posmatranje. I to je to", zaključuje se u saopštenju.

(RTRS)

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Tagovi :

Odbor za zaštitu prava Srba u FBiH

Srpske svetinje

Federacija BiH

Zatvor

Kazna

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