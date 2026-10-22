Dok se u javnosti govori o modernizaciji javnog prevoza, novim stajalištima i naprednim aplikacijama, mještani banjalučkog naselja Lazarevo suočavaju se sa problemom koji im svakodnevno otežava život.

Autobusko stajalište ponovo je izmješteno, i to po treći put, a nova lokacija udaljena je čak kilometar od prethodne.

Kako se vidi na fotografijama koje su nam poslali čitaoci, putnici su prinuđeni da do autobusa dolaze neuređenim terenom, uz brojne poteškoće i bez adekvatnih uslova za pješačenje.

Početkom septembra ove godine, uoči lokalnih izbora, iz Gradske uprave Banjaluka najavljeno je da bi problem uskoro trebalo da bude riješen. Tada je rečeno da su potrebne saglasnosti pribavljene i da se ubrzano priprema tehnička dokumentacija za izgradnju trajnog i bezbjednog stajališta kod Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“.

Međutim, mještani tvrde da se od tada ništa nije promijenilo. Od najavljenog stajališta, kako navode, nema konkretnih rezultata, a na njihove apele više nema odgovora nadležnih.

Posebno su zabrinuti zbog uslova u kojima do autobusa moraju da dolaze stariji građani, hronični bolesnici koji putuju prema Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“, kao i osnovci koji svakodnevno idu u školu.

„Stajalište je potpuno nepristupačno. Stariji ljudi, hronični bolesnici koji idu prema Zavodu ‘Dr Miroslav Zotović’, te osnovci koji svakodnevno putuju u školu prinuđeni su da pješače kilometar, često po mraku i neuređenom terenu. Trotoari uopšte nisu uređeni. Prinuđeni smo da čekamo autobus i hodamo kroz ogromne lokve vode i blato“, navode mještani Lazareva, koji su redakciji dostavili i fotografije stanja na terenu.

Mještani poručuju da očekuju konkretne poteze nadležnih i rješavanje problema koji, kako ističu, direktno utiče na bezbjednost putnika i svakodnevno funkcionisanje naselja.

Ukoliko uskoro ne bude pomaka i radova na izgradnji najavljenog stajališta kod škole, najavljuju mogućnost novih protesta. Ističu da je sadašnja situacija za njih postala neodrživa i traže da Gradska uprava objasni zbog čega najavljeno rješenje još nije realizovano.