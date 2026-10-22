Karta za javni prevoz 3:10 KM. Zahtjev je banjalučkih prevoznika. Povećanje od 30odsto za građane je mnogo.

"Pa nisam baš zadovoljna", "To je strašno jako, nije bila 39, mislim da je 30 bilo, jako je drastično, razumijem i cijene goriva i sve, ali neopravdavam, jako skupo", "Kritično jako, šta ćemo, ni za ovo nemamo dovoljno da platimo, a kamoli za ostalo sve, sad još ovo poskupljenje – kritično je", kazali su građani.

Zahtjev za korekciju cijena prevoznici su podnijeli u skladu sa Ugovorom koji reguliše javni gradski i prigradski prevoz. U Banjaluci je malo linija koje su samoodržive. Sve linije treba da budu subvencionisane da bi se mogle odvijati redovno, poruka je prevoznika.

"Ono što je uslovilo da mi sad dostavimo novi cjenovnik je prije svega rast nafte i naftnih derivata, od zadnjeg formiranog cjenovnika 2022. godine, to znači prije četiri godine su formirane ove cijene, gorivo je od tada poraslo za 34%, cijena rada za 59%, zbirna inflacija negdje oko 21% i sve druge cijene od repro materijala, akumulatora, guma su otišle u tom prosjeku negdje oko 25%", istakao je direktor „Autoprevoza“ Dejan Mijić i dodao:

"Ono što smo mi u tom prijedlogu i zahtjevu dostavili je upravo da se nađe način da Grad preuzme ovu razliku, a ne da je plate građani."

Takav zahtjev stigao je na adresu Gradske uprave. Za sada je samo na razmatranju.

"Nadležni u Gradskoj upravi trenutno sprovode detaljnu analizu opravdanosti zahtjeva prevoznika, a od Republičkog zavoda za statistiku zatraženi su zvanični podaci o kretanju troškova u protekle četiri godine. Napominjemo da je javni prevoz komunalna usluga, te da će s tim u vezi konačnu odluku o zahtjevu prevoznika - donijeti odbornici Skupštine grada Banje Luke. Nakon završetka analize, materijal će biti upućen odbornicima na razmatranje", navedeno je.

Zahtjev prevoznika nisu vidjeli odbornici u skupštini grada. Iz Liste za pravdu i red priznaju da je svako povećanje cijena udar na budžet ali razumiju zahtjeve prevoznika.

"Povećavati cijene bilo kakvih usluga građanima u ovom momentu je jako nezahvalno, velika je kriza, očekuje se povećanje cijene električne energije, troškovi života su generalno porasli, ali sa druge strane očekujem i prevoznike, samo cijena goriva i maziva u odnosu na septembar prošle godine je porasla za 47%. Treba naći neko optimalno rješenje, koje će biti izvodivo i provodio i za prevoznike prihvatljivo i za sam grad Banjaluka", kazao je odbornik Liste za pravdu i red u Skupštini grada Banjaluka Igor Mandić.

Ipak, prevoznici cijene ne mogu povećavati samostalno. Konačna odluka očekuje se na idućoj sjednici Skupštine grada.