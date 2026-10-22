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Oluja snimljena iz svemira ide ka Evropi: Prijete talasi od 10 metara

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22.10.2026 19:54

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Сателитски снимак приказује снажан циклон изнад Атлантског океана, западно од Европе. Велики спирални облачни систем захвата подручје око Британских острва и западне Европе, док су облаци видљиви и изнад централног дијела континента. Жутим линијама означене су границе држава, а плавом ознаком истакнута је једна локација на мапи.
Foto: sat24.com

Meteorološke službe širom Evrope izdale su crvena i narandžasta upozorenja zbog snažnog atlantskog ciklona koji bi dijelovima kontinenta mogao donijeti olujne vjetrove, obilne padavine i visoke talase.

Prema najavama, udari vjetra mogli bi dostići 160 kilometara na čas, dok se na moru očekuju talasi viši od 10 metara.

Olujni sistem sve više jača

Ciklon se formirao nad Atlantskim okeanom i, prema meteorološkim prognozama navedenim u izvornom izvještaju, brzo dobija na snazi. Njegovo kretanje vidljivo je i na satelitskim snimcima.

Među prvim područjima koja bi mogla biti na udaru su Velika Britanija, Irska i sjeverozapadni i zapadni dijelovi Francuske. Očekuju se snažni udari vjetra i obilne padavine.

Prema prognozama, centar ciklona mogao bi zahvatiti Bretanju, nakon čega bi se sistem preko Lamanša kretao prema sjeveroistoku. Očekuje se i veoma nizak vazdušni pritisak u centru ciklona, što je jedna od karakteristika snažnih olujnih sistema.

Vjetar do 160 kilometara na čas i talasi viši od 10 metara

Prema najavama iz izvještaja, udari vjetra mogli bi dostizati oko 120 kilometara na čas, dok bi u priobalnim područjima mogli dostići i 160 kilometara na čas. Na moru se očekuju talasi viši od 10 metara.

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U priobalnim regionima i planinskim područjima snažan vjetar mogao bi izazvati obaranje stabala, oštećenja krovova i infrastrukture. Obilne padavine povećavaju i rizik od poplava i bujičnih tokova.

Među gradovima koji bi mogli osjetiti posljedice nevremena navode se Pariz i London.

Mogući poremećaji u saobraćaju

Snažan vjetar i loši vremenski uslovi mogli bi da utiču na avio-saobraćaj, trajektne linije i željeznički prevoz. U najugroženijim područjima mogući su prekidi i značajna kašnjenja.

Prema istom izvještaju, tokom vikenda očekuje se dolazak još jednog snažnog ciklona sa sjevera Atlantika, koji bi mogao zahvatiti Britanska ostrva i donijeti novo pogoršanje vremena.

Građanima u područjima za koja su izdata upozorenja savjetuje se da prate zvanična obavještenja nacionalnih meteoroloških službi. Navedene brzine vjetra i visine talasa predstavljaju prognoze iz prenesenog izvještaja, a stvarni intenzitet i putanja oluje zavise od daljeg razvoja vremenske situacije, prenosi Telegraf.rs.

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Tagovi :

Oluja

Atlantski ciklon

Poplave

Orkanski vjetar

Poplave u Evropi

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