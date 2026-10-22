Iako se svakodnevno oslanjamo na različite aplikacije radi dopisivanja, šopinga, treninga ili kontrole kućnih uređaja, rijetko se zapitamo kakva smo im sve ovlašćenja zapravo dali. Najnovije istraživanje britanske organizacije za zaštitu potrošača „Vič?“ otkrilo je da najpopularnije svjetske aplikacije zahtijevaju pristup zapanjujućem broju funkcija i ličnih podataka na našim uređajima.

U saradnji sa kompanijom „Heksiosek“, ova organizacija je analizirala 20 poznatih aplikacija iz različitih sfera, od društvenih mreža i fitnesa do pametne kuće i onlajn trgovine. Među testiranim servisima našli su se Vatsap, Fejsbuk, TikTok, Instagram, Amazon, AliEkspres, Ring Dorbel i Strava. Ove aplikacije zajedno broje više od 28 milijardi preuzimanja širom svijeta.

"Milioni ljudi svakodnevno koriste ove aplikacije za najrazličitije potrebe. Iako većina djeluje kao da je potpuno besplatna, naše istraživanje dokazuje da korisnici te usluge zapravo plaćaju sopstvenim podacima, i to često u zastrašujućim količinama", naglasio je Hari Rouz, urednik portala „Vič?“.

Koje aplikacije su najzahtjevnije?

Rezultati su pokazali da svaka od 20 testiranih aplikacija traži dozvole koje nose određeni bezbjednosni rizik, dok korisnici uglavnom nemaju svijest o tome šta su tačno odobrili.

Apsolutni rekorder u prikupljanju podataka je aplikacija „Šaomi houm“, namijenjena upravljanju pametnim kućnim uređajima. Analiza je pokazala da ona traži nevjerovatnu 91 dozvolu, od čega se pet smatra visokorizičnim, uključujući stalan pristup lokaciji i mikrofonu. Istraživači su posebno upozorili na praksu prenošenja ovih podataka u Kinu, kao i na mogućnost njihovog korišćenja za izuzetno precizno ciljano oglašavanje.

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Na drugom mjestu našao se „Samsung smarttings“ sa 82 zahtijevane dozvole, dok Fejsbuk traži 69, a Vatsap 66 dozvola.

Istraživačima je posebnu pažnju privukao i Temu, platforma poznata po izuzetno agresivnim marketinškim imejl kampanjama. Kod TikToka je zabilježen zahtjev za pristup fajlovima na samom uređaju, kao i opcija snimanja zvuka. Zanimljivo je i to da je 16 od 20 aplikacija tražilo dozvolu za prikazivanje svog sadržaja preko drugih aktivnih prozora na ekranu. Ovo im omogućava da vam plasiraju obavještenja i poruke čak i kada ste sistemska obavještenja isključili.

Ipak, stručnjaci napominju da neke dozvole imaju logično opravdanje. Na primjer, Vatsap ne može da obavlja glasovne pozive bez mikrofona, dok je Ring Dorbelu on neophodan za funkciju pametnog interfona.

Kako su reagovali tehnološki giganti?

Nakon objavljivanja ovih alarmantnih podataka, oglasile su se i prozvane kompanije.

Meta (Fejsbuk, Instagram, Vatsap): Tvrde da njihovi servisi ne pristupaju mikrofonu u pozadini i da ga ne koriste bez izričite akcije samog korisnika.

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TikTok: Ističu da su bezbjednost i privatnost osnova njihovog sistema, te da prikupljaju isključivo podatke koje korisnici sami unesu, kao i tehničke informacije nužne za rad aplikacije.

Temu: Navode da im je precizna lokacija potrebna isključivo za automatsko popunjavanje adresa putem GPS-a, te da posluju u skladu sa svim međunarodnim propisima.

Amazon: Objašnjavaju da dozvole služe za napredne funkcije, poput glasovne pretrage ili isprobavanja proizvoda u prostoru putem kamere telefona.

Samsung: Naglasili su da Android korisnicima daje potpunu slobodu da sami kontrolišu pristup podacima, a da njihova aplikacija traži samo ono što joj je neophodno za normalno funkcionisanje.

Kako da bolje zaštitite svoje podatke?

Ova studija je odličan podsjetnik da moramo pažljivije čitati šta odobravamo prilikom instalacije softvera, naročito kada su u pitanju osjetljive funkcije poput lokacije, mikrofona, kamere i privatnih datoteka.

Na većini današnjih pametnih telefona ove dozvole možete lako provjeriti i izmijeniti u podešavanjima uređaja. Stručnjaci savjetuju da uvijek obratite pažnju na to da li aplikacija ima konstantan pristup podacima ili samo dok je aktivno koristite. Umjesto da po navici klikćete na „Prihvatam“, razmislite da li je toj konkretnoj aplikaciji zaista potreban traženi nivo pristupa. Tih par minuta provedenih u provjeravanju postavki privatnosti najlakši je način da zaštitite svoj digitalni identitet, prenosi Informer.