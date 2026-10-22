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Mještani u strahu: Divlje svinje haraju dvorištima

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22.10.2026 21:18

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Становници мјесне заједнице Распоточје код Зенице суочавају се с проблемом појаве дивљих свиња које долазе до њихових кућа, улазе у дворишта и причињавају материјалну штету.
Foto: Facebook / @MZ Raspotočje

Stanovnici mjesne zajednice Raspotočje kod Zenice suočavaju se s problemom pojave divljih svinja koje dolaze do njihovih kuća, ulaze u dvorišta i pričinjavaju materijalnu štetu.

Mještani su zabrinuti za bezbjednost svojih porodica i imovine, a iz mjesne zajednice apeluju na nadležne da što prije reaguju.

Prema informacijama koje su građani prijavili predstavnicima Mjesne zajednice Raspotočje, divlje svinje sve češće se pojavljuju u blizini stambenih objekata, gd‌je, kako se pretpostavlja, traže hranu.

Njihovo prisustvo izaziva zabrinutost među mještanima, posebno zbog mogućnosti da životinje ponovo uđu u dvorišta i naprave dodatnu štetu.

Iz Mjesne zajednice Raspotočje saopštili su da su, nakon prijava građana, pripremili dopis koji su pokušali uručiti predstavnicima nadležnog lovačkog društva kako bi ukazali na problem i pokrenuli njegovo rješavanje.

Međutim, prilikom dolazaka u Lovački dom nisu zatekli nikoga od predstavnika društva, zbog čega dopis još nisu uspjeli predati, piše Radio Sarajevo.

Navode i da do sada nisu uspjeli ostvariti kontakt niti pronaći osobu kojoj bi se mogli obratiti.

Mještani traže hitnu reakciju nadležnih

Iz mjesne zajednice ističu da je važno što prije pronaći odgovarajuće rješenje kako bi se zaštitili imovina i bezbjednost stanovnika.

Mještani očekuju da nadležne službe reaguju i utvrde na koji način spriječiti dalje približavanje divljih svinja stambenim objektima.

Dok se ne pronađe rješenje, građani ostaju zabrinuti zbog mogućnosti novih susreta s divljim životinjama u blizini svojih domova.

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Tagovi :

divlje svinje

Zenica

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