CIK BiH donio je novu naredbu o kontrolnom ručnom brojanju na 10 biračkih mjesta.

Glavnom centru za brojanje je naloženo da utvrdi tačan odziv birača, te izvrši kontrolno ručno brojanje glasačkih listića i utvrdi rezultate glasanja za biračka mjesta na kojima je utvrđeno odstupanje i neslaganje broja listića dobijenog ručnim i elektronskim brojanjem, te podataka sa uređaja za biometriju.

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Postupanje po usvojenoj naredbi Glavni centar za brojanje počeće večeras tokom treće smjene koja počinje u 22.30 časova, a prisustvovati mogu akreditovani posmatrači, saopšteno je iz CIK-a.

(SRNA)