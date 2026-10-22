Profesor dr Lukas Radbrah, stručnjak za palijativnu medicinu i čelni čovjek Njemačkog društva za palijativnu njegu, detaljno je predočio biološke faze i tačan redoslijed kojim se ljudsko tijelo gasi neposredno prije i nakon smrti.

Prema objašnjenju ovog ljekara, kada smrt ne nastupi trenutno usljed fizičkih povreda ili nesrećnih okolnosti, već kao posljedica poodmakle starosti ili teškog oboljenja, organizam se gasi postepeno kroz tačno određene korake. Najprije dolazi do slabljenja rada kardiovaskularnog sistema, dok bubrezi usporavaju funkciju, što dovodi do osjetnog smanjenja izlučivanja tečnosti, a kod pacijenta u potpunosti nestaje potreba za hranom i vodom.

Krvotok se ubrzo usmjerava isključivo ka ključnim organima u grudnom košu i stomaku, zbog čega šake i stopala postaju hladni, dobijaju sivkastoplavu nijansu, a puls na rukama više ne može da se napipa. U procesima prirodnog umiranja uglavnom prva otkazuju pluća, dok srčana radnja prestaje nekoliko minuta nakon što pacijent prestane da diše. Kod dugotrajnih i teških bolesti, poput malignih oboljenja, pacijenti često ulaze u stanje kaheksije, u kom tijelo mjesecima ranije gubi sposobnost obrade hranljivih materija, pa najprije razgrađuje masne naslage, a potom i mišićnu masu.

Specifičnosti kod smrzavanja

Kod iznenadnog prestanka rada srčanog mišića, mozak prvi trpi posljedice nedostatka kiseonika, pa trajna oštećenja nastaju već poslije tri minuta bez protoka krvi. Za razliku od mozga, bubrezi i jetra mogu izdržati bez cirkulacije i do dva sata, dok se ćelije kože pokazuju kao najotpornije i odumiru tek nakon 48 sati.

Kao značajan izuzetak od ovih pravila izdvajaju se stanja teške hipotermije. Kada se temperatura unutrašnjosti tijela spusti na 27 stepeni, metabolizam se u toj mjeri usporava da su zabilježeni medicinski primjeri uspješne reanimacije bez posljedica po moždane funkcije čak i pola sata nakon prestanka disanja.

Biološki pokazatelji za utvrđivanje smrti

Potvrđivanje smrti u medicini oslanja se na hronološki slijed bioloških promjena na tijelu. Proces mrtvačke ukočenosti započinje na mišićima vilice u roku od pola sata do sat vremena nakon prestanka rada srca, postajući jasno vidljiv poslije tri do četiri sata. Potpuna ukočenost svih mišića nastupa unutar 24 časa, nakon čega počinje popuštanje usljed prirodne razgradnje tkiva.

Mrtvačke mrlje nastaju usljed slivanja krvi u najniže dijelove tijela pod djelovanjem sile teže. Ukoliko se nakon dva do četiri sata ove promjene ne mogu pomjeriti ili istisnuti pritiskom prsta, uzimaju se kao neoboriv dokaz smrti. Razgradnja tkiva pomoću enzima u stomaku počinje narednog dana, dok mišići počinju da propadaju poslije tri do četiri dana, s tim što se svi ovi procesi osjetno usporavaju na nižim temperaturama, prenosi Kurir.